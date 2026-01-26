Slušaj vest

Vučić je rekao da ministri nisu izabrani da se odmaraju dok građani trpe, posebno u oblasti energetike i infrastrukture. Posebno je skrenuta pažnja na rukovodioce u Elektroprivredi Srbije (EPS) i Elektromreži Srbije (EMS) zbog zastoja u snabdevanju i pripremama za hladnu sezonu, sugerišući da su dugo čekali na rezultate bez jasnih odgovora!

Da li su Vučićeve oštre kritike ministara i direktora EPS-a i EMS-a zapravo signal internih sukoba u Vladi i nesuglasica oko prioriteta, za Kurir televiziju, otkrili su Aleksandra Tomić, Odbor za evropske integracije, Miroslav Čučković, član Predsedništva SNS i gradski menadžer Grada Beograda i Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost.

Naša najveća odgovornost

Kako je Miroslav Čučković spomenuo, cilj i jeste da Beograd kao lokomotiva razvoja zemlje i lokalna samouprava, koja nosi 50 odsto proizvoda, da svoj doprinos svukupnom privrednom razvoju.

- Predsednik je pred Novu Godinu najavio da će 2026. biti sa velikim očekivanjima i jedna od najinvesticionih godina u proteklih 20 godina. Ovaj sastanak sam razumeo kao operativni sastanak gde se suštinski motivišu svi oni koji su učesnici celog tog procesa, pre svega Vlada kao najviši organ u državi i do poslednjeg radnika u državnom aparatu ljudi treba da shvate da ne treba da prođe ni jedan dan i da svako od nas u svom domenu može neke stvari da pomeri tako da bi ceo sistem u službi građana bio bolji. Cilj i jeste to da Beograd kao lokomotiva razvoja cele zemlje i lokalna samoprava koja nosi gotovo 50% društvenog proizvoda da svoj najveći doprinos sveukupnom privrednom razvoju - rekao je Čučković i dodao:

Miroslav Čučković, član Predsedništva SNS i gradski menadžer Grada Beograda Foto: Kurir Televizija

- Kada vidite danas sa Brankovog mosta kako se sklapaju elementi novog Savskog mosta i kada vidite prugu koja ide od aerodroma do nacionalnog stadiona i autoputu prema Šidu i na autoputu prema Čačku na obe te velike infrastrukturne deonice se vidi i ta nova železnička pruga. Svaki metar te pruge, svaki kubik betona koji se tamo ugradi, svaki sat radne mašine na bilo kom drugom gradilištu u Beogradu znači i brže povećanje penzije i plata svih ljudi koji su u celoj Srbiji u Subotici u Vranju. I tu je naša odgovornost najveća. Ukoliko jedan pravnik u sistemu danas izradi umesto jednog rešenja o ekspropriaciji četiri rešenja o ekspropriaciji, to znači da će građevinske mašine na izgradnje tunela od ekonomskog fakulteta do bulevara Despota Stefana pre početi da rade, što znači da će ta prirodna aktivnost i kompletan taj lanac koji podrazumeva tako velika gradilišta biti u jednom mesecu pre završen nego u prethodnom.

48 sati rada bez prestanka

Kako tvrdi Tomić mnogi ljudi koji su na čelu državnih firmi nisu članovi SNS-a i nisu navikli na kritike koje smo imali juče prilike da vidimo.

- Za nas uopšte nije čudno kada predsednik forsira taj proaktivan stav kada su u pitanju bilo koji funkcioneri, da li je to gradski ili republički nivo ili lokalna samouprava, i ta kritika se u svakom trenutku mora shvatiti na jedan obavezujući način. S obzirom na to da većina ljudi koji se nalaze na čelu ovih državnih firmi nisu članovi Srpske napredne stranke nisu navikli na takav način kritike koje smo imali prilike juče da vide. I to je ono što mislim da oni treba da prihvate kao jednu konstruktivnu kritiku, da zaista naprave jedan akcioni plan po kome će se kretati, jer od 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost da jednostavno menja Srbiju, tad je predsednik Vučić bio prvi podpredsednik Vlade. Od 2014. do 2016. godine mi smo imali ekonomske reforme i doneli preko 200 zakona u Skupštini gde smo imali prilike da radimo po 48 sati bez prekida kada su se donosili budžeti koji su u stvari trebali da sprovedu jednu ekonomsku reformu - rekla je i dodala:

Aleksandra Tomić, Odbor za evropske integracije Foto: Kurir Televizija

- Na kraju krajeva da sprovedu i početak evropskih integracija, otvaranje poglavlja i kompletne pregovore. Ali ono što je jako važno je to da smo videli u kojim oblastima mi moramo da pokažemo kao država jedan proaktivan stav zato što se stvari brzo menjaju u geopolitičkom svetu i mi smo sada u stvari svedoci promene tih geopolitičkih odnosa u kojima ukoliko vi zaista ne budete proaktivni i ne budete pokazali odgovornost kao država, pre svega prema svojim građanima, a onda i prema državi, vi onda možete zaista da kaskate u tom smislu i samog razvoja i rasta kad pričamo i o ekonomiji i uopšte o političkom životu.

"Nećemo koristiti digitalnu infrastrukturu trećih zemalja"

Kako Srđan Barac tvrdi, najvažnija stvar, kako bi uhvatili korak sa svetom, je pre svega da imamo kapacitet da sve to iznesemo kako ne bi došlo do usporavanja.

- Ja sam video ovu sednicu kao jedan upozoravajući faktor za one koji su na pozicijama posle Davosa, ali i podstrek onima koji su već radili da mora mnogo brže da se radi. Smatram da ono što su bile ključne teme koje su bile na Davosu, tj Davos između redova, vidim veštačku inteligenciju - rekao je Barac i dodao:

Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

-Bila je borba oko toga ko će instalirati digitalnu infrastrukturu i podaci su to pokazali, na primer kod novog Puta Svile je značajnija ta digitalna infrastruktura nego tradicionalna. Ono što je sada dominiralo i prošle godine i ovde kod Davosa je veštačka inteligencija i upravo je predsednik dva puta spomenuo superkompjutere i to da moramo uhvatiti korak sa svetom, a najvažnija stvar pre svega je da imamo kapacitet da sve to iznesemo kako u narednim koracima ne bi bilo nekih usporavanja jer ukoliko dođe do toga onda bismo odvratili one koji bi investirali.

Vučić oštro iskritikovao ministre i direktore javnih preduzeća! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs