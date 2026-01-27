Slušaj vest

- Besramno je da kaže predsednik ove države "Ja ne želim" da ih primim a njegovo dete studira u Evropskoj uniji u ovom trenutku. Pa onda Evropska unija mora da primeni privatne sankcije, personalne sankcije, da kaže uskraćujemo vizu - rekao je Teodorović.

Dušan Teodorović, koji zagovara priznjavanje tzv. Kosova, i poziva na uvođenje sankcija Rusiji i ulazak u NATO, od ranije je poznat po često nesuvislim antisrpskim izjavama.

On je juče napao i naše zlatne vaterpoliste zato što su prisustvovali prijemu kod predsednika Aleksandra Vučića.

- Odlazak psihopati na noge i poklanjanje lopte su poništili zlatnu medalju - stoji u postu Teodorovića na Iksu.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić je odgovorila na ovu sumanutu izjavu, i pozvala Teodorovića da "krene sa lečenjem."

- Ne. Ovo je samo jedna u nizu izjava koje dokazuje kakav ste Vi psihopata, koliko ne razumete državne protokole, ne poštujete ovaj narod i ovu zemlju i, na kraju, ne poštujete te momke, taj tim, koji nam je doneo evropsko zlato. U svemu, ipak preovlađuje utisak da ste psihopata - Vi. I svi smo uz Vas da krenete sa lečenjem - navela je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

