- Besramno je da kaže predsednik ove države "Ja ne želim" da ih primim a njegovo dete studira u Evropskoj uniji u ovom trenutku. Pa onda Evropska unija mora da primeni privatne sankcije, personalne sankcije, da kaže uskraćujemo vizu - rekao je Teodorović.

Dušan Teodorović, koji zagovara priznjavanje tzv. Kosova, i poziva na uvođenje sankcija Rusiji i ulazak u NATO, od ranije je poznat po često nesuvislim antisrpskim izjavama.

On je juče napao i naše zlatne vaterpoliste zato što su prisustvovali prijemu kod predsednika Aleksandra Vučića.

- Odlazak psihopati na noge i poklanjanje lopte su poništili zlatnu medalju - stoji u postu Teodorovića na Iksu.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić je odgovorila na ovu sumanutu izjavu, i pozvala Teodorovića da "krene sa lečenjem."