Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta.

"Na Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, sećamo se ogromne patnje, ali i hrabrosti svih onih koji su zbog svog porekla brutalno ubijani u ime besmislenih ideala i surovih ciljeva", poručio je Vučić na društvenoj mreži "X".

Prvi čovek naše zemlje dodao je da treba da se borimo protiv distorzije Holokausta.

"Naša je najveća dužnost da budućim generacijama ostavimo svet bez mržnje, podela i sukoba, a posebno da se borimo protiv istorijskog revizionizma i distorzije Holokausta, kojima se negira jedna od najstrašnijih epoha u istoriji čovečanstva. Da se nikada ne ponovi!", dodao je predsednik Srbije.

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"MNOGI KOJI SU NA ČELU DRŽAVNIH FIRMI NISU NAVIKLI NA ONAKVE KRITIKE" Šta je pokazala sednica Vlade na kojoj je Vučić poručio da nema "nema odmora ni luksuza"
tematska sednica Vlade Aleksandar Vučić (10).jpeg
PolitikaVUČIĆ DOBIO ŠAMPIONSKI POKLON OD VATERPOLISTA! Predsednik objavio snimak i otkrio: Potpisali su se momci, čuvaćemo je ovde u Predsedništvu (VIDEO)
collage.jpg
Politika"EVROPA MISLI DA ĆE AMERIKA DA JOJ SE VRATI, DA JE TA LJUBAV VEČNA" Vučić o aktuelnim dešavanjima u svetu: Neće, neko to mora da im objasni! (VIDEO)
Screenshot 2025-02-10 181838.jpg
PolitikaU 11 SATI Aleksandar Vučić sutra na otvaranju rekonstruisane škole u Velikoj Drenovi
Screenshot 2025-05-17 102915 copy2.png