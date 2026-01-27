DA SE NIKADA NE PONOVI
VUČIĆ SE OGLASIO POVODOM DANA SEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA "Naša je najveća dužnost da budućim generacijama ostavimo svet bez mržnje"
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta.
"Na Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, sećamo se ogromne patnje, ali i hrabrosti svih onih koji su zbog svog porekla brutalno ubijani u ime besmislenih ideala i surovih ciljeva", poručio je Vučić na društvenoj mreži "X".
Prvi čovek naše zemlje dodao je da treba da se borimo protiv distorzije Holokausta.
"Naša je najveća dužnost da budućim generacijama ostavimo svet bez mržnje, podela i sukoba, a posebno da se borimo protiv istorijskog revizionizma i distorzije Holokausta, kojima se negira jedna od najstrašnijih epoha u istoriji čovečanstva. Da se nikada ne ponovi!", dodao je predsednik Srbije.
