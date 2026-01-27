Slušaj vest

- Vi ste pravili cirkuse, predstave, jel' stativ, jel' kišobran, pa jeste negde je stativ, a negde kišobran, ali puške nema. Vi ste govorili da sam ja to radio. Reč je o notornoj laži. Nikada o tome nisam ni reč čuo (za Sarajevo safari). Ako su čuli da su neki stranci dolazili, neka ih pitaju, ja nisam ni ubijao, ni pucao. Nemojte više da lažete - rekao je predsednik Srbije na temu tzv. Sarajevo safarija i naglasio da na snimku nije bio naoružan, te dodao da je u to vreme tamo bio kao novinar i prevodilac.

Predsednik Srbije je u ekskluzivnom intervjuu za FTV govorio i o odnosima Bošnjaka i Srba, ali i drugim regionalnim temama.

O NIS-u

Govoreći o situaciji u regionu, zaključio je da sankcije nisu sredstvo za rešavanje različitih prilika i izazova, referirajući na probleme u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

"Amerikanci su uveli sankcije, ali operativno od 9. septembra nismo mogli da uvozimo ni kap nafte. Hrvati su prekinuli dovod nafte i time je rafinerija izgubila smisao. Podigli smo je dobijanjem operativne licence i sada proizvodimo dizel za 80 odsto ukupne potrošnje koji i vi koristite", rekao je Vučić i dodao da će u budućem svetu nekoliko stvari biti važno, a to su energetika, digitalizacija, hrana i voda, vojska i obrazovanje.

U kontekstu uvođenja sankcija u regionu, Vučić se osvrnuo i na uvođenje sankcija bivšem predsedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

"Ja mislim da on nije zaslužio sankcije, mi se takvim eksperimentima nikad ne služimo, nikad nikom ne pretimo, mislimo da je to jezik koji ne odgovara savremenom dobu razgovora i diplomatskih rešenja. Ja sam to video nešto drugačije, ne želim da budem bilo čiji advokat, ja mislim da oni koji se najviše pozivaju na Dejton, da ga najviše i ruše. To oni sad mogu reći da sam ja taj kojem su puna usta Dejtona, a on ga ruši. Ne možete da mi nađete, nijednu izjavu da sam izbegavao da navedem teritorijalnu celovitost BiH. Namerno izbegavam suverenitet jer je to rekao Dejton. I tu mislim na suverenitet tri konstitutivna naroda u BiH", dodao je Vučić.

Govoreći o odnosima između BiH i Srbije, Vučić ističe da nikada nije bežao od razgovora, kao i to da se često viđao i sa Bakirom Izetbegovićem i sa Željkom Komšićem, ali najviše s Miloradom Dodikom.

"Ne moramo o svemu biti saglasni, ali mi imamo dogovor da nećemo imati javnih nesuglasica. To je odnos slobodnoumnih ljudi koji ne moraju uvek isto da misle. Uvek sam smatrao da je važan dobar odnos Beograda i Sarajeva. Nažalost, vi Bošnjaci ste tu baš kao i mi Srbi. Imate neverovatnu potrebu da sve ukazane prilike propustite i imate neverovatnu potrebu da od onih koji vam nisu neprijatelji, vi pravite neprijatelje. Takvi smo i mi. Vi zadnjih 14 godina niste mogli ni meni ni onima koji su značajni u ovoj državi, da pronađete bilo kakve loše izjave o Bošnjacima. Ali ste se potrudili da nađete one od pre 30 godina. Trudili ste se da pričate o onim snajperima iznad Sarajeva. Kao što znate ja sam i nakon toga dolazio u BiH. Znate zašto? Zato što znate da lažete", rekao je Vučić.

On je dodao da je odnos Bošnjaka i Srba ključan za budućnost Balkana i pri tom je govorio o procesu ratifikacije granice BiH i Srbije koji je vodio sa članovima Predsedništva BiH.

"Nekad sam i sa Bakirom razgovarao i dogovorili smo 97 posto uređenu granicu i sve sam savete i želje Bakirove ispoštovao. Onda mi je on rekao: 'Ima Vučiću, nekih Bošnjaka koji misle da čim ti to prihvataš da tu ima nešto skriveno'", rekao je Vučić.

Vučić je posetu Memorijalnom centru Potočari 2015. godine ocenio kao njegov napor da pokaže pijetet prema žrtvama.

"Mislite da će vam doći na vlast Nataša Kandić i oni za koje mislite da će doći? A neće. Ja nemam problem s tim i sto puta sam govorio na veoma pažljiv, detaljan i temeljan način koliko je to teško za nas", rekao je Vučić.

Obrazlažući svoj pristup Bošnjacima, Vučić je govorio o infrastrukturnim projektima koje vlast na čijem je čelu sprovodi u Raški.

"Jesam li igde uvredio Bošnjake? Uvek su Bošnjaci imali svoje mesto. Gdje ste videli tu mržnju osim što su neki ljudi to stvarali, pa znate koliko smo puta tražili da gradimo auto-put do Tuzle. Našim novcem je građen most preko Save jer želimo da budemo povezani. Govorio sam dajte da napravimo taj auto-put od Beograda do Sarajeva. I sad je tu bila svađa da li će ići preko Goražda i Prače ili će da ide ovamo na Rogaticu. Zamislite da imamo auto-put i da za tri sata stižemo iz Beograda u Sarajevo", rekao je Vučić.

Vučić je potvrdio da je tokom perioda rata u BiH bio na Palama govoreći o svom novinarskom, a kasnije i prevodilačkom angažmanu.

"Ja sam tamo nešto malo radio kao novinar onda pošto sam znao engleski služio sam kao prevodilac. Traljavo je to izgledalo, ali trudio sam se koliko sam mogao. Da vam budem sasvim fer, Domagoj Margetić je običan prevarant kao i Čedomir Stojković i to svi znaju da su obični prevaranti da uzmu malo keša. Ne možete da nađete nikakvu sliku, jel' stativ ili kišobran, jel' ovo ili ono, ali puške nema", rekao je Vučić.

Kad je reč o odnosima dva naroda, kazao je: Vi sa Srbima morate da živite, kao što i mi moramo s vama. Neću da živimo jedni pored drugih, hoću da zajednički, racionalno sagledavamo budućnost. To je moja ideja. Od presudnog značaja je odnos Srba i Bošnjaka za budućnost i jednih i drugih na Balkanu - zaključio je Vučić.