Slušaj vest

Premijer Srbije Đuro Macut ističe da je vanredna tematska sednica vlade bila presek trenutnog stanja i definisanje jasnih zadataka za članove kabineta. Navodi da su ciljevi precizno postavljeni i da je potrebno ubrzati njihovu realizaciju, uz jasnu odgovornost svih resora.

Najavio je jačanje odgovornosti u državnom aparatu, bolju pripremljenost za vremenske nepogode i nastavak razgovora sa Briselom o problemima transportera, uz poziv na dijalog i smanjenje društvenih tenzija.

Naveo je i da je došlo vreme da se razmišlja o rekonstrukciji vlade, kako kaže, možda već na proleće.

"Mislim da moramo svi da se usmerimo i da dobijemo jasne zadatke i da svi članovi vlade imaju definisane ciljeve rada koji moraju da se poštuju", naglasio je Macut u razgovoru za Jutarnji dnevnik RTS.

Foto: RTS Printscreen

Naveo je da sistem mora da se resetuje, a jedan od primera je elektro-energetska situacija u Srbiji.

"Lično sam obilazeći Zlatiborski okrug video kako to izlgeda. Moramo da izađemo iz kancelarija. Svuda moramo da izađemo na teren. Neko izlazi više, neko manje, Svi moraju da budu mnogo operativniji, kao i direktori javnih preduzeća. Postoji odsustvo komunikacije. Računi će morati da se polažu na osnovu toga koliko se angažujete, ali ne samo koliko, nego i na koji način, da imate odgovornost prema nečemu svojim ponašanjem ili delovanjem. Mora se doći do toga da se razmišlja i o rekonstrukciji. Mislim da je vreme da se periodično to radi i možda jeste trenutak da s proleća razmišljamo i o tome", uverava Macut.

Kao ključni državni projekat izdvaja Ekspo 2027, koji vidi kao razvojni mehanizam za celu zemlju, uz ideju decentralizacije kroz prateće programe širom Srbije. Posebno ističe i značaj energetike kao temeljnog pitanja budućeg razvoja, u kontekstu dekarbonizacije i evropskih energetskih politika.

"Energetika je pogled u budućnost u Srbije. Moramo da razmišljamo drugačije o tome, jer Evropska unija smanjuje mogućnost uvoza takve struje ili energenata", rekao je premijer Srbije.

Evropske integracije i novo koordinaciono telo

Govoreći o evropskom putu Srbije, Macut ocenjuje da postoji određeni zastoj, ali da on nije toliko izražen kako se često predstavlja. Navodi da su neki zakoni vraćeni iz Brisela radi dodatnog usklađivanja, ali da su u osnovi spremni, te da je formiranje operativnog tima logičan korak ka ubrzanju procesa.

"Formirano je koordinaciono telo koje će na nedeljnom nivou analizirati situaciju, jer je Brisel ogromna majušina i ne znate kome da se javite", objasnio je Macut.

Prema njegovim rečima, telo će predvoditi ambasador Srbije pri Evropskoj uniji, uz učešće šest ministara i predstavnika kabineta premijera, što bi trebalo da omogući efikasniju koordinaciju i komunikaciju sa evropskim institucijama.

"Ta sednica vlade je bila jedno usmeravanje tokova i korekcija koja je bila potrebna", procenio je premijer Srbije.

Obrazovanje, Sveti Sava i potreba za reformama

Osvrćući se na Dan Svetog Save, Macut je istakao da je neophodno obnoviti koncept nacionalnih interesa u obrazovanju i unaprediti sistem kroz dijalog i zajedništvo u akademskoj zajednici. Tvrdi da su "sve visokoškolske ustanove u funkciji", što ocenjuje kao dobru vest, ali i da su "podele u akademskoj zajednici štetne".

"Apelujem da se napravi zajednički interes i da se nađe dijalog, jer je unošenje nemira u akademsku zajednicu pogrešno", poručio je premijer.

Macut smatra da je reforma obrazovanja neizbežna i da je postojeći sistem preopterećen, uz nedovoljnu analizu gradiva i prekomerno oslanjanje na privatne časove. Ističe da eventualno skraćivanje časova mora biti zasnovano na stručnoj raspravi i prilagođavanju nastavnih programa.

"Ne možemo da živimo u prvoj polovini 21. veka sa programima iz druge polovine 20. veka… ako ćemo kraći čas, moramo da imamo konsolidaciju programa", ocenio je Macut.

Vremenske nepogode i blokade kamiondžija

Govoreći o najavljenim vremenskim nepogodama, premijer Srbije je poručio da će uslediti smene ukoliko sistemi ne budu spremni, i da je već pokrenuta koordinacija sa elektrodistribucijom i "Srbijašumama". Napomenuo je da su dalekovodi u šumskim područjima kritična tačka i da je neophodno preventivno delovanje.

"Potpuno je logično da će se desiti katastrofa ako to ne budemo sprečili… mora se raditi na prosecima kroz šume i pripremi terena", ukazao je Macut.

O blokadama transportera na granicama, premijer Srbije je rekao da su posledica nefleksibilnosti administracije u Briselu i da Srbija već godinama traži izuzeće od pravila o boravku vozača. Tvrdi da je predloženo računanje sati umesto dana i da se vode razgovori o privremenom rešenju.

"Mi se nadamo da će postojati neka varijanta izuzeća ili bar privremenog rešenja za te ljude, jer je brojanje dana potpuno kruto", zaključio je premijer Srbije Đuro Macut u razgovoru za Jutarnji dnevnik.