Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je da Srbija otvara ambasadu u Ujedinjenoj Republici Tanzaniji.
SRBIJA OTVARA AMBASADU U TANZANIJI: Ministarka Stamenkovski poručila - Dodatno učvršćujemo prisustvo i uticaj naše zemlje na afričkom kontinentu
Ona je naglasila da time dodatno učvršćujemo prisustvo i uticaj naše zemlje na afričkom kontinentu.
- Na bilateralnom susretu sa ministrom rada i zapošljavanja Tanzanije, koja je jedna od najbrže rastućih ekonomija u Africi. Potvrdili smo obostranu spremnost za jačanje saradnje i otvoren dijalog o svim važnim političkim pitanjima - istakla je ministarka Stamenkovski.
