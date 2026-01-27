Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da je Dušan Teodorović etalon bestiđa, što, kako je naveo, u konkurenciji drugih blokadera nije lako.

On je tako na društvenoj mreži "Iks" reagovao na izjavu akademika Dušana Teodorovića, koji je gostujući na jednoj televiziji pozvao Evropsku uniju da uvede sankcije ćerki predsednika Aleksandra Vučića.

"Njima ništa nije sveto. Ni deca, ni porodica, ni crkva, ni narod", rekao je Vučević.

Dodao je i da zbog toga blokaderi nikada neće preuzeti vlast.

