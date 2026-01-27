Slušaj vest

Marinković je član takozvane Anketne komisije za ispitivanje odgovornosti za urušavanje nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, čiji su "nalazi" raspirivali blokadersko delovanje u zemlji tokom 2025. godine.

Gostujući na Novoj S, Tanasije Marinković je naglasio da se kao stručnjak za ustavno i izborno pravo osećao obaveznim da ukaže na pojave koje smatra neprihvatljivim, pre svega na političku diskriminaciju.

- Dešava se da se ljudi diskriminišu isključivo zato što su pripadnici političkih stranaka, iako je političko udruživanje izričito zajemčeno Ustavom - istim onim Ustavom na koji se oni neprestano pozivaju. To je očigledna kontradikcija - rekao je Marinković.

On je istakao da ne može istovremeno da se insistira na poštovanju Ustava, a da se njegove osnovne odredbe selektivno ignorišu.

- Ili poštujete Ustav u celini, ili uopšte niste za njegovo poštovanje - poručio je profesor.

Podsećamo, Marinković je dospeo u žižu javnosti kada su se u oktobru od njega i više predstavnika opozicije ogradili plenumaši sa nekoliko fakulteta.

- Tanasije Marinković, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je jedan od članova, ali i jedan od neformalnih glasova DS-a, koristi anketnu komisiju ne samo za promovisanje pomenute stranke, već i za ispunjenje savstvenih želje da bude primećen i uvažen od strane Evropske unije. On predstavlja trend Demokratske stranke da, uprko s navodnom pruženju bezuslovne podrške studentima, ipak pokušavaju više nego bilo ko drugi se ubace u studentski pokret - poručeno je sa Fakulteta primenjenih umetnosti na zvaničnim nalozima na društevnim mrežama.

Marinković je tada burno reagovao i nazvao je plenumaše "nenadležnom insitucijom" uzvraćajući optužbom da je reč o "targetiranju pojedinaca".