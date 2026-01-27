Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je prisustvovao ceremoniji otvaranja potpuno obnovljene OŠ Dobrica Ćosić u Velikoj Drenovi kod Trstenika posle čega je odgovarao i na pitanja novinara.
"NE ZNA ČOVEK NI KAKO BI IH KAZNIO" Vučić o uništavanju spomenika Gavrilu Principu: Da se razgovara s njima, roditeljima, nisam siguran ni da su svesni...
Jedno od pitanja bilo je i da prokomentariše i uništavanje spomenika Gavrilu Principu iza kojeg stoje dve studentkinje blokaderke koje su se tim sramnim činom čak i pohvalile na mrežama uz fotografiju prosute crvene farbe po spomeniku.
- A što se tiče tih koji su uništili spomenik Gavrilu Principu, ne zna čovek ni kako bi ih kaznio, da se s njima razgovara, nisam siguran ni da su svesni šta su uopšte uradili, još se hvale time, ja čak ne bih voleo ni da oni idu u zatvor, oni misle da su uradili nešto dobro, neko mora da razgovara s njima, s njihovim roditeljima, da pronađemo zrno razuma..., rekao je Vučić i dodao:
- Mnogo smo škola obnovili, još 27 je u radu, poručio je na novinarsko pitanje o kritikama da uništava škole po Srbiji.
