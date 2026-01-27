Jedno od pitanja bilo je i da prokomentariše i uništavanje spomenika Gavrilu Principu iza kojeg stoje dve studentkinje blokaderke koje su se tim sramnim činom čak i pohvalile na mrežama uz fotografiju prosute crvene farbe po spomeniku.

- A što se tiče tih koji su uništili spomenik Gavrilu Principu, ne zna čovek ni kako bi ih kaznio, da se s njima razgovara, nisam siguran ni da su svesni šta su uopšte uradili, još se hvale time, ja čak ne bih voleo ni da oni idu u zatvor, oni misle da su uradili nešto dobro, neko mora da razgovara s njima, s njihovim roditeljima, da pronađemo zrno razuma..., rekao je Vučić i dodao: