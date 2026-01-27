Slušaj vest

On je rekao da su autonomiju urušili oni koji su od naših fakulteta i univerziteta napravili izborne štabove političkih stranaka.

- Uništili ste nam nastavu. Uništili ste nam decu u zemlji godinu dana, uništili ste obrazovanje jedne nacije. Ono je najvrednije, najvažnije, ono jedino ne smete da dirate, nenadoknadivo je i nikada se to neće vratiti - rekao je Vučić u Velikoj Drenovi odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše pisanje lista "Danas" da se vlast sprema za ukidanje autonomije univerziteta i da je prvi korak za to napravljen u Novom Sadu.

Vučić je rekao da za to što su uradili neke osobe moraju da odgovaraju.

- Između ostalog i oni koji su razarali i uništavali sistem. I nema tu filozofije velike. Šta ste očekivali? Da vam neko podiže spomenik što ste uništili zemlju? Šta u stvari želite? Osim što želite krv na ulicama, osim što želite da se nekome svetite, da lustrirate i da zasadnete u fotelju, a da ne kažete ni imena ljudi koji bi da zasednu u fotelju - rekao je Aleksandar Vučić.

Kako je rekao, nikoga više nije briga za tvrdnje njegovih političkih protivnika da je on navodno diktator i zlikovac.

- Naš narod je dobro sve prepoznao, dobro sve procenio i uskoro će doneti odluku o svojoj budućnosti tokom ove godine - naglasio je Vučić.

Što se tiče pisanja "Danasa" da Jelena Kleut nije ponovo izabrana za profesorku Novosadskog univerziteta zbog navodnog političkog uticaja, Vučić je odgovorio da ne zna šta se tačno događalo, ali da o tome nije odlučivala država, niti vlada, niti pokrajinska vlada, niti bilo ko.