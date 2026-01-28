Slušaj vest

Blokaderi ne prestaju sa sramnim udarima na porodicu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića! Ovog puta je u prvi plan iskočio ideolog blokadera, profesor Dušan Teodorović, koji je pozvao Evropsku uniju da uvede sankcije ćerki predsednika Aleksandra Vučića, Milici, i da joj zabrani da studira u EU.

On je na gostovanju na televiziji N1, dok je je išao prilog o poseti hrvatskog evroposlanika Tonina Picule Beogradu i opoziciji, hrvatskog evroposlanika i izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, inače osvedočenog srbomrsca, izgovorio skandalozne reči:

Nije im prvi put

- Besramno je da predsednik države kaže "ja ne želim da primim delegaciju Evropskog parlamenta", a njegovo dete studira u EU u ovom trenutku! Pa, onda mora EU da primeni personalne sankcije, privatne sankcije i da kaže: "Uskraćujemo joj vizu". To je licemerje, to je strašno - rekao je profesor Teodorović.

On se, međutim, tu nije zaustavio!

- To je poruka za njegove birače, on kaže: "Ja neću da primim, ja sam bahat, ja sam baja". On pokušava da učvrsti svoj autoritet i da pokaže kako je mnogo važan - dodao je Teodorović, a koliko je uopšte upućen u to što priča najbolje svedoči podatak da je predsednik Srbije pre nekoliko meseci rekao da je njegova ćerka završila fakultet sa 22 godine i da sada radi po osam sati dnevno!

Profesor blokader, međutim, nije dugo čekao odgovor. Stigao je upravo od predsednika Aleksandra Vučića koji je, tokom posete Velikoj Drenovi, poručio da Teodorović nema šta da ponudi osim mržnje!

Aleksandar Vučić Foto: Printscreen/Pink

- U našem društvu postoji desetak posto ljudi koji su zatrovani programom Nove S i N1. Ne razmišljaju svojim glavama jer im je neko iz podsvesti uspešno zatrovao mozak i oni žive za to da sve uništavaju... Sve dobro što je u našoj zemlji urađeno i što postoji. Zamislite tog Teodorovića da ode na utakmicu i zviždi Zoranu Gajiću i onda kaže "zviždao sam Vučićevom ministru". Zamisli?! To su isto radili i 2016. godine u Areni i govorili kako sam gotov, a otad sam ih sve ubedljive pobeđivao. To pokazuje kako raste njihova mržnja osim koje nemaju ništa da ponude. Žao mi je tih momaka koje su stavili u prvi plan da pričaju, oni su pričali sve o bazenu i takmičenju i hvala im na tome... Ima ljudi koji različito misle i to je sasvim u redu. Moje je da ih dočekam, da čestitam, da obezbedim da nagrade stignu na vreme - jasan je Vučić.

Porodica je svetinja

Politički analitičar Nebojša Obrknežev kaže za Kurir da je šokiran izjavama Teodorovića.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

- Posle mnogobrojnih izjava akademika Dušana Teodorovića na kraju je došlo do nečega što ne možemo prosto da poverujemo da neko može da izgovori! Došlo je do toga da traži da se predsednikovoj ćerki uvedu sankcije Evropske unije! Mi na taj način vidimo direktno etiketiranje i pokušavanje dehumanizacije predsednika i njegove porodice. I kada govorimo o direktnom udaru na državu Srbiju i kada su tražili da se uvedu privatne sankcije, odnosno lične prema funkcionerima SNS i predsedniku Vučiću, sada im ni to nije dovoljno. Dolazimo do direktnih udaraca na porodicu, jednu od najvećih svetinja, a za njih ni to ni nije sveto. Kada govorimo o Vučićevoj porodici, ćerki Milici i sinovima Danilu i Vukanu, iako oni nemaju veze ni sa čim, najveći problem je što su deca predsednika republike - jasan je Obrknežev.

On dodaje da podrška predsedniku sve više raste.

- Kada govorimo blokaderskom soju, oni ne biraju sredstva ni ličnosti da i dehumanizuju i etiketiraju i učine sve u nadi da će Vučića učiniti slabim. Međutim, oni ne znaju da svim tim jačaju poziciju predsednika Vučića jer narod je taj koji se gadi i osuđuje takve izjave i zato podrška predsedniku sve više i više raste - zaključuje Obrknežev.

Komentarišući izjavu Dušana Teodorovića, šef poslaničke grupe SNS-a Milenko Jovanov je podsetio da naš narod kaže: "Kad Bog hoće nekoga da kazni, prvo mu pamet uzme".

Milenko Jovanov Foto: Nemanja Nikolić

- Dušan Teodorović je poput zveri kojoj je mržnja oduzela razum i koja zato više nema granicu koju ne bi prešla. Samo neko poput zveri može ovako sladostrasno da proganja i decu političkih protivnika. Jadno i bedno, ali ništa me od njega ne iznenađuje. Naprotiv. Očekujem i gore stvari. Njemu pomoći nema - rekao je Jovanov.