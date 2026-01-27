Slušaj vest

Vučić je izjavio danas u Velikoj Drenovi da Srbija nije formirala operativni tim za EU integracije da bi nekome zamazivala oči već da bismo mogli brže da idemo u evropskim integracijama pa je istakao i da u Davosu ni od koga nije dobio packe, kako to neki kažu, već da ga tamo svi poštuju.

Vučić je istakao da on kao ponosni predsednik Srbije ni od koga ne dobija packe, kao ni od najmoćnijih predsednika zemalja u svetu.

- Ja da dozvolim da neko ponižava Srbiju, neću nikada i ne bih nikada, rekao je Vučić dodavši da njemu ni najmoćniji državnici sveta nisu delili packe a kamoli neke birokrate ovde.

- Ne pada mi na pamet da nekom zamazujem oči niti ih zamazujem Ursuli fon der Lajen, dodao je Vučić naglasivši da joj uvek kaže šta misli kao i ona njemu, a mogu da se ne slažu ali je tu uvek poštovanje.

Naime, prema pisanju blokadersakih medija, formiranje operativnog tima za EU integracije je "mazanje očiju" Ursuli fon der Lajen uz navode da su u Davosu "pale packe" pa da je zato navodno morao to da smisli.

- Videćete, siguran sam da će rezultata biti. A ne zbog toga da bismo bilo kome mazali oči, istakao je Vučić.

Naglasio je da njemu ni najmoćniji predsednici zemalja ne dele packe, a kamoli bilo kakvi funkcioneri, birokrate ili tehnokrate.

- To se nikada nije dogodilo, a u Davosu mene posmatraju sa poštovanjem. Pažljivo su me slušali i kada sam ja oštar. Ja o tome ne volim da govorim. A da se prema Srbiji neko odnosi sa nepoštovanjem i da deli packe... Svako se, kako reče pokojni Tijanić, kreće u granicama sopstvene pokvarenosti i poznaju kako su njima delili packe. Pa misle da to može i sa mnom. I nije to pitanje samo ličnog integriteta, do čega takođe držim. Već i pitanje nekoga ko predstavlja najlepšu zemlju na svetu za koju se bori i koju beskrajno voli. Ja da dozvolim da neko ponižava Srbiju. Neću nikada i ne bih nikada, ma kako iz moćne i velike zemlje neko dolazio ili bilo kakve organizacije, rekao je Vučić.

Dodao je da ti što to pričaju zapravo govore o sebi i znaju kako su se podanički odnosili prema svakome.

- Njima su ambasadori bili šefovi, a kamoli nekakvi veliki političari. Što se tiče zamazivanja javnosti, ja sa Ursulom imam, ja nju izuzetno poštujem, zato što imam otvoren odnos. Ona meni kaže šta misli, ja njoj kažem šta mislim. Uvek i u svakom trenutku. I ne moramo da imamo ni sličan i zajednički stav po nekim pitanjima, ali se to poštovanje podrazumeva. I da zamazujemo bilo kome oči na pamet mi ne pada. Nisam oduševljen baš svim u Evropskoj uniji niti sam nečim posebno nezadovoljan, iznosim stavove Srbije i to je to", rekao je Vučić.

Sa druge strane, oni koji to govore, istakao je Vučić, žive za to da neko sa strane sruši rukovodstvo Srbije, nikako ne razumevajući da o tome ko će biti na vlasti u Srbiji odlučuje ovaj narod ovde.

- Odlučuju ljudi Srbije, a ne neko sa strane. Možete da dobijete mnogo novca sa strane, bilo odakle, sa istoka, sa zapada, severa, juga, odakle hoćete. Ali na kraju krajeva odlučuje duša, srce a nadam se pre svega glava srpskog čoveka koji uvek ume da izabere one koji će da čuvaju srpsku državu, a ne one koji će sve da proćerdaju. Evo, kad smo ovde u Trsteniku šta mislite zašto nije prethodno rukovodstvo gospodina Aleksića i ostalih uradilo nešto u ovoj školi, a obnovili su svoje kancelarije i luksuznim ih napravili, zajedno sa članovima svoje porodice uzimali državne pare, ali nikada ništa nisu uložili ovde u Drenovi", istakao je Vučić.