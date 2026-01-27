Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta.
- Holokaust je sinonim za tragediju koja nikada više ne sme da se ponovi. To je trajna opomena kuda vode mržnja, nacizam i fašizam. Srbija će i dalje dosledno braniti tekovine antifašizma i antinacizma, kao zemlja koja je u borbi protiv tih ideologija zla dala veliki doprinos.
Naša je dužnost da čuvamo sećanje na žrtve, da se suprotstavimo svakom obliku revizionizma i netolerancije, kao i pokušajima da se slični ideološki obrasci ožive pod drugim parolama.
Žrtve mračne epohe Drugog svetskog rata nikada ne smeju biti zaboravljene, one nas podsećaju zašto je važno da se borimo za mir među narodima i razgovor među državama - istakla je ministarka Stamenkovski.
