- Holokaust je sinonim za tragediju koja nikada više ne sme da se ponovi. To je trajna opomena kuda vode mržnja, nacizam i fašizam. Srbija će i dalje dosledno braniti tekovine antifašizma i antinacizma, kao zemlja koja je u borbi protiv tih ideologija zla dala veliki doprinos.

Naša je dužnost da čuvamo sećanje na žrtve, da se suprotstavimo svakom obliku revizionizma i netolerancije, kao i pokušajima da se slični ideološki obrasci ožive pod drugim parolama.