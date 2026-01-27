Slušaj vest

Holokaust je sinonim za tragediju koja nikada više ne sme da se ponovi. To je trajna opomena kuda vode mržnja, nacizam i fašizam. Srbija će i dalje dosledno braniti tekovine antifašizma i antinacizma, kao zemlja koja je u borbi protiv tih ideologija zla dala veliki doprinos.

Naša je dužnost da čuvamo sećanje na žrtve, da se suprotstavimo svakom obliku revizionizma i netolerancije, kao i pokušajima da se slični ideološki obrasci ožive pod drugim parolama.

Žrtve mračne epohe Drugog svetskog rata nikada ne smeju biti zaboravljene, one nas podsećaju zašto je važno da se borimo za mir među narodima i razgovor među državama - istakla je ministarka Stamenkovski.

Ne propustitePolitikaSRBIJA OTVARA AMBASADU U TANZANIJI: Ministarka Stamenkovski poručila - Dodatno učvršćujemo prisustvo i uticaj naše zemlje na afričkom kontinentu
Milica Đurđević Stamenkovski
Politika"DRINA NE RAZDVAJA – ONA NAS SPAJA" Ministarka Stamenkovski o rekonstrukciji pruge Višegrad - Mokra Gora: Otvaramo novo polje saradnje između Srbije i RS
Screenshot 2026-01-24 200445.jpg
Politika"O JASENOVCU TREBALO DA GOVORIMO JOŠ PRE MNOGO DECENIJA" Ministarka Stamenkovski: Neki bi želeli da i danas ćutimo, da zaboravimo i ko smo i odakle smo (VIDEO)
Milica Đurđević Stamenkovski
PolitikaOVAJ NAROD VIŠE NE ŽELI ĆUTKE DA GLEDA KAKO GA PONIŽAVAJU? Reakcija ministarke Stamenkovski zbog "uvređenih osećanja" Picule i evroparlamentaraca
Milica Đurđević Stamenkovski