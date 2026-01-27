Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se odnos prema Srbima u Hrvatskoj i mržnja prema Svetosavlju neće promeniti, ali da mi treba da im odgovaramo u skladu sa svetosavskim načelima.

"Mirno, verujući u Boga, u ljubav, veru, nadu i bolje odnose, ali da uvek znamo da čuvamo srpsko ime i prezime", poručio je Vučić.

On je to rekao na pitanje novinara u Velikoj Drenovi kako komentariše to što je Svetosavska akademija u Kninu održana uprkos protestu Domovinskog pokreta, koji je izneo tvrdnje da je Svetosavlje bilo ideologija tzv. "velikosrpske agresije".

"Neće se to promeniti što se tiče njihovog odnosa prema Srbima tiče. I kada mislite da su već sve Srbe proterali i da su završili sa tim, oni nemaju smisao u svom dnevnom političkom delovanju ukoliko nije protiv Srba. To će se nastaviti. Mi treba da im odgovaramo u skladu sa svetosavskim načelima", rekao je Vučić.

Vučić je iskoristio priliku i da čestita srpskom narodu svuda u svetu današnji praznik Svetog Savu.

"Čestitam današnji praznik našem narodu svuda, pa i tamo gde je najugroženiji, zapadno od Drine, u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, širom sveta. Naše je da uvek na današnji dan uskliknemo s ljubavlju i da razmišljamo o tome kako Srbija da nam ide napred i šta je to za svoju voljenu otaždbinu možemo da uradimo", rekao je Vučić.