Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poslao je poruku povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, naglasivši da je to opomena celom čovečanstvu.

- Na Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, sećamo se miliona ljudi koji su sistematski proganjani, poniženi i ubijani u jednom od najmračnijih poglavlja ljudske istorije. Holokaust nije samo tragedija jevrejskog naroda, već opomena celom čovečanstvu kuda vode mržnja, ideološka zaslepljenost i odsustvo moralnih granica - naveo je Dačić na Instagramu.

On je naglasio da je naša trajna obaveza da čuvamo istorijsku istinu, da se suprotstavimo svakom pokušaju revizije istorije i svakom obliku antisemitizma, kao i da budućim generacijama ostavimo društvo zasnovano na poštovanju, odgovornosti i miru.

- Sećanje nije samo pogled u prošlost, već i zavet da se takvo zlo nikada više ne ponovi - poručio je Dačić.

