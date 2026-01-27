Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić, koji je po funkciji i član Visokog saveta tužilaštva (VST), najoštrije osuđuje ponašanje petoro članova Izborne komisije VST koji su podnošenjem ostavki na te funkcije odbili da postupe po odluci Ustavnog suda kojom im je naloženo da sprovedu ponovljeni postupak izbora za novi sastav VST.

- Naglašavam da izborni postupak za članove VST iz reda javnih tuźilaca obuhvata i pravo na prigovor, koje je po pravnoj snazi jednako pravu glasa i predstavlja sastavni deo izbornog procesa. U konkretnom slučaju, prigovori su podneti u skladu sa Zakonom o Visokom savetu tužilaštva, a Ustavni sud je doneo konačnu, izvršnu i obavezujuću odluku o ponavljanju izbora - naveo je ministar Vujić.

Nenad Vujić Foto: Kurir Televizija

On je podsetio da su odluke Ustavnog suda po Ustavu, obavezujuće za sve organe i nosioce javnih ovlašćenja i ne mogu biti predmet lične ili institucionalne procene.

- Posebno ističem da su javni tužioci, kao nosioci ustavne funkcije i čuvari zakonitosti, dužni da svojim postupanjem poštuju i sprovode odluke Ustavnog suda. Javno osporavanje ili ignorisanje takvih odluka od strane članova izbornih tela koji su istovremeno javni tužioci predstavlja teško odstupanje od ustavne i profesionalne odgovornosti - izričit je ministar pravde.

Posebno je ukazao da se ostvarivanje prava na prigovor i postupanje po odluci Ustavnog suda ne može predstavljati narušavanje pravne sigurnosti, kako to tvrde članovi izborne komisije, već upravo njeno jačanje kroz institucionalnu kontrolu i ispravljanje utvrđenih povreda izbornog postupka.