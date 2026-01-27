Slušaj vest

Povodom teksta o skrnavljenju spomenika Gavrilu Principu u Beogradu, oglasila se Incijativa mladih za ljudska prava sa demantima koje prenosimo u celosti:

"Inicijativa mladih za ljudska prava najoštrije demantuje navode iz tekstova BLOKADERIMA NIŠTA NIJE SVETO: Dve članice NVO crvenom farbom oskrnavile spomenik Gavrilu Principu u Beogradu, i BESTIDNO, HOĆE DA ZATRU SEĆANJE NA SVE ŠTO JE SRPSKO: Blokaderke crvenom farbom oskrnavile bistu Gavrila Principa?! ,,Jel to zbog Picule, da pokažu odanost”, koji su objavljeni na portalu Kurira 26. 01. 2026. godine, a koje su preneli i drugi mediji. Ovi tekstovi sadrže netačne informacije i predstavljaju grubo obmanjivanje javnosti.

Inicijativa mladih za ljudska prava je organizacija koja se, između ostalog, zalaže za čiste i uredne javne površine u gradovima, i aktivno učestvuje u akcijama čišćenja zidova, parkova i fasada, u saradnji sa građanima i drugim organizacijama civilnog društva. Tvrdnje iz pomenutog teksta koje Inicijativu mladih za ljudska prava dovode u drugačiji kontekst su potpuno neistinite i nemaju uporište u činjenicama. Inicijativa mladih za ljudska prava nije odgovorna za skrnavljenje spomenika znamenitim istorijskim ličnostima u Beogradu, među kojima su Gavrilo Princip i Borislav Pekić, niti su u našoj organizaciji na bilo koji način angažovane osobe koje ovi mediji predstavljaju kao navodne vinovnike skrnavljenja. Objavljeni tekst je lažan, zasnovan na neproverenim ili izmišljenim informacijama, a njegovim objavljivanjem su grubo prekršena osnovna načela Kodeksa novinara i novinarki Srbije, uključujući istinitost izveštavanja, odgovornost novinara/novinarki i poštovanje dostojanstva.

Pored toga, novinari Kurira koji su objavili tekst nisu ispunili obavezu pozivanja druge strane pre objavljivanja optužbi, što su, prema Kodeksu, morali da učine. Inicijativa će preduzeti sve pravne korake koji joj stoje na raspolaganju sa ciljem zaštite istine. Zahtevamo da se ovaj demanti objavi bez odlaganja, a u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima Republike Srbije, kao i da se javnosti uputi izvinjenje zbog opasnog širenja lažnih vesti", navodi se u demantiju Inicijative mladih