TIRANA U PLAMENU,DEŽURNI DUŠEBRIŽNICI IZ EU ĆUTE Haos na ulicama, policija brutalno rasteruje demonstrante VODENIM TOPOVIMA! Kada Ramini biju, osuda izostaje
Nesvakidašnje tenzije koje su ovih dana zahvatile ulice Tirane ne jenjavaju. Antivladini protesti u organizaciji glavne opozicione Demokratske partije (PD) prerastaju u sve otvoreniji obračun sa vlašću, uz rastuću neizvesnost i pojačano prisustvo bezbednosnih snaga.
Demonstranti divljaju, skrnave i pale zgradi svih važnih institucija, bacaju Molotovljeve koktele prema zgradi Vlade i policijskom kordon. Policijske snage, sa druge strane bez ustezanja, odmah su intervenisale vodenim topovima i suzavcem kako bi rasterale demonstrante.
Scene nasilja i otvorenog sukoba na ulicama Tirane jasno oslikavaju stepen eskalacije protesta i reakciju države, ali istovremeno otvaraju pitanje dvostrukih aršina u tumačenju protesta u Srbiji.
Sve je to pokazatelj velikog licemerje svih njih koji su zabrinuti za blokadere u Srbiji, tražeći da se ispita navodna "prekomerna upotreba sile srpske policije", iako se policija prema blokaderima u Srbiji ponaša maksimalno uzdržano i profesionalno. Paradoks je da predstavici EU kojima su usta puna kritike kada je reč o Srbiji ni da zucnu o nasilnim dešavanja u Albaniji.
Baš naprotiv, treba napomenuti da je Albanija otvorila sve klastere, niko od predstavnika iz EU ih ne kritikuje za prekomernu upotrebu sile i niko ne podseća da je pravo na okupljanje i pravo na protest fundamentalno pravo svakog čoveka.
Pa se postavlja pitanje - da je naša srpska policija uradila isto što radi i albanska, šta bi na to rekao Picula, Prebilič, Joveva, Brandštater i ostali dušebrižnici, s obzirom da veoma glasno reaguju oštrim kritikama i upozorenjima kada policija samo mirno obezbeđuje proteste u Srbiji?