Nesvakidašnje tenzije koje su ovih dana zahvatile ulice Tirane ne jenjavaju. Antivladini protesti u organizaciji glavne opozicione Demokratske partije (PD) prerastaju u sve otvoreniji obračun sa vlašću, uz rastuću neizvesnost i pojačano prisustvo bezbednosnih snaga.

Demonstranti divljaju, skrnave i pale zgradi svih važnih institucija, bacaju Molotovljeve koktele prema zgradi Vlade i policijskom kordon. Policijske snage, sa druge strane bez ustezanja, odmah su intervenisale vodenim topovima i suzavcem kako bi rasterale demonstrante.

Scene nasilja i otvorenog sukoba na ulicama Tirane jasno oslikavaju stepen eskalacije protesta i reakciju države, ali istovremeno otvaraju pitanje dvostrukih aršina u tumačenju protesta u Srbiji.

Sve je to pokazatelj velikog licemerje svih njih koji su zabrinuti za blokadere u Srbiji, tražeći da se ispita navodna "prekomerna upotreba sile srpske policije", iako se policija prema blokaderima u Srbiji ponaša maksimalno uzdržano i profesionalno. Paradoks je da predstavici EU kojima su usta puna kritike kada je reč o Srbiji ni da zucnu o nasilnim dešavanja u Albaniji.

Baš naprotiv, treba napomenuti da je Albanija otvorila sve klastere, niko od predstavnika iz EU ih ne kritikuje za prekomernu upotrebu sile i niko ne podseća da je pravo na okupljanje i pravo na protest fundamentalno pravo svakog čoveka.