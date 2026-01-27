Slušaj vest

Vlada Srbije donela je danas odluku o formiranju operativnog tima za pristupanje EU, čija će uloga biti koordinacija ubrzanog sprovođenja svih obaveza na evropskom putu Srbije. Radom operativnog tima, koji čini devet članova, rukovodiće šef Misije Srbije pri EU Danijel Apostolović.

Zadatak operativnog tima biće da obezbedi strateške smernice, političku koordinaciju i blagovremeno rešavanje pitanja od posebnog značaja za napredak u pristupnim pregovorima. U saopštenju vlade se navodi da taj tim predstavlja "vezu između odlučivanja na najvišem nivou i operativnog vođenja pregovora i doprinosiće usklađenom delovanju svih nadležnih institucija".

Volja i brzina

Predsednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović kaže za Kurir da je Srbija ovom novinom poslala poruku Briselu da se proces može ubrzati. Ona naglašava da od procene pre svega Brisela zavisi ne samo kojom brzinom se neki reformski proces desio već i kojom brzinom je implementiran.

Aleksandra Joksimović Foto: Fonet

- Pitanje usklađivanja sa EU i ispunjavanja potrebnih reformi je inicijalno pitanje političke volje. Dakle, ne leži sve samo na administraciji. Ona može donekle usporavati proces, ali ukoliko postoji adekvatna politička volja, onda će ona svakako imati i adekvatan rezultat u brzini sprovođenja reformi. Već sama najava da se želi proces ubrzati bez svake dileme je nešto što je dobrodošlo, ali Brisel će pre svega meriti rezultate a ne samo nameru. To je nešto što smo već videli i u prethodnom periodu, sve ono što se odnosilo na reformski proces ne meri se više samo prema usvajanju zakonske regulative ili već šta je potrebno u određenom reformskom procesu, već se meri na koji način je to i implementirano - objašnjava naša sagovornica.

Na pitanje da li ovim izmenama treba očekivati i značajno veću operarativnost, Aleksandra Joksimović kaže da je ambasador Apostolović dobio ulogu i nadležnost da se direktno obraća ministarstvima i dobije uvid u to šta se radi.

- Ambasador je dobio na izvesnoj težini i on može da zahteva od ministarstava da prave korake koji su u skladu sa reformama. Delovanje tog tima opet će zavisiti od finalne političke volje u Beogradu kojom brzinom i na koji način želi da te reformske procese zaokruži. Pitanje evropskih integracija ne leži samo na reformama. To je jedan ozbiljan deo, ali imate i politički deo koji je izuzetno važan i koji takođe ozbiljno utiče na tempo procesa. Svakako smo poslali poruku da se proces može ubrzati, pre svega zavisi od procene Brisela, ne samo kojom brzinom se neki reformski proces desio već i kojom brzinom je implementiran - zaključuje Aleksandra Joksimović.

Veća vidljivost

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Ivan Bošnjak izjavio je da Srbija ovom novinom šalje jasnu poruku Briselu da hoće da ubrza svoj proces evropskih integracija.

Ivan Bošnjak Foto: Kurir Televizija

- Čini se da su sva ona prethodna obećanja i procesi koje smo imali čekali upravo ovaj momenat da bi došlo do ubrzavanja. Možda je uzrok ovome ubrzano pristupanje drugih konkurenata za članstvo u EU. Ta odškrinuta vrata koja su najavljena za određene novokandidovane države kao što je Ukrajina, odnosno završetak proces evrointegracija kakav ima Crna Gora - ocenio je Bošnjak.