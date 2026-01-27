Slušaj vest

Mihajlo Marković, kojeg su u vrhu Stranke slobode i pravde promovisali kao novo lice i političku nadu Dragana Đilasa i Marinike Tepić, napustio je opštinski odbor te stranke u Bajinoj Bašti.

On se oglasio na svom Instagram profilu i poručio da je nateran da napusti opozicionu borbu.

"Želim da obavestim sve prijatelje da sam spletom okolnosti nateran da napustim opozicionu borbu i Stranku slobode i pravde. Svim iskrenim opoziconarima želim sreću u daljoj borbi. Apsolutna podrška liderima stranke, uz zahvalnost na dosadašnjoj saradnji. Dalje se neću baviti politikom i posvetiću svoje vreme porodici, poslu i završetku doktorskih studija", napisao je Marković.

Ovaj rascep jasno pokazuje da kod njih nema nikakvog „ujedinjenja“, niti bilo kakvih ideala, već isključivo golu borbu za prevlast.

Objava Mihajla Markovića Foto: Printscreen

Narodu je odavno jasno da se oni ne bore ni za građane, ni za opštinu, već isključivo za lične interese, pozicije i fotelje. Čim se u njihovim redovima pojavi neko ko ne želi da puzi, klima glavom i slepo sluša naređenja - biva sklonjen, marginalizovan ili izbačen.