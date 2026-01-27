Slušaj vest

Mihajlo Marković, kojeg su u vrhu Stranke slobode i pravde promovisali kao novo lice i političku nadu Dragana Đilasa i Marinike Tepić, napustio je opštinski odbor te stranke u Bajinoj Bašti.

On se oglasio na svom Instagram profilu i poručio da je nateran da napusti opozicionu borbu.

"Želim da obavestim sve prijatelje da sam spletom okolnosti nateran da napustim opozicionu borbu i Stranku slobode i pravde. Svim iskrenim opoziconarima želim sreću u daljoj borbi. Apsolutna podrška liderima stranke, uz zahvalnost na dosadašnjoj saradnji. Dalje se neću baviti politikom i posvetiću svoje vreme porodici, poslu i završetku doktorskih studija", napisao je Marković.

Ovaj rascep jasno pokazuje da kod njih nema nikakvog „ujedinjenja“, niti bilo kakvih ideala, već isključivo golu borbu za prevlast.

Mihajlo Marković
Objava Mihajla Markovića

Narodu je odavno jasno da se oni ne bore ni za građane, ni za opštinu, već isključivo za lične interese, pozicije i fotelje. Čim se u njihovim redovima pojavi neko ko ne želi da puzi, klima glavom i slepo sluša naređenja - biva sklonjen, marginalizovan ili izbačen.

