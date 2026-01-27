OGOLILA BLOKADERE
ŽESTOK ODGOVOR ANE BRNABIĆ BORKU STEFANOVIĆU: Neka vam je na čast! Protestuju i kamiondžije u Crnoj Gori, pa ih niko iz bivše vlasti ne poziva da prave HAOS!
Slušaj vest
Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine, reagovala je na izjave Borka Stefanovića, zamenika predsednika Stranke slobode i pravde i jednog od blokadera. Ona mu je poručila da samo kod nas blokaderi iz bivše vlasti pokušavaju da zloupotrebe proteste i pozivaju ih da dolaze i prave haos.
- Protestuju i kamiondžije u Crnoj Gori, ali tamo nema nikoga ko im poručuje da izađu ispred Vlade ili Predsedništva. Tako da neka vam je na čast i eto vam još jedna razlika - rekla je predsednica Narodne skupštine.
Kurir Politika
Reaguj
3