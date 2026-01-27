Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine, reagovala je na izjave Borka Stefanovića, zamenika predsednika Stranke slobode i pravde i jednog od blokadera. Ona mu je poručila da samo kod nas blokaderi iz bivše vlasti pokušavaju da zloupotrebe proteste i pozivaju ih da dolaze i prave haos.