Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine, reagovala je na izjave Borka Stefanovića, zamenika predsednika Stranke slobode i pravde i jednog od blokadera. Ona mu je poručila da samo kod nas blokaderi iz bivše vlasti pokušavaju da zloupotrebe proteste i pozivaju ih da dolaze i prave haos.

- Protestuju i kamiondžije u Crnoj Gori, ali tamo nema nikoga ko im poručuje da izađu ispred Vlade ili Predsedništva. Tako da neka vam je na čast i eto vam još jedna razlika - rekla je predsednica Narodne skupštine.

