Petoro članova Izborne komisije Visokog saveta tužilaštva koji su danas u saopštenju naveli da podnose ostavku jer ne priznaju obavezujuću i konačnu odluku Ustavnog suda kojim im je naloženo da ponove izbore na četiri biračka mesta, prema rečima pravinih stručnjaka, nezabeležen je skandal u srpskom pravosuđu.

- Oni su praktično priznali da ne priznaju odluku Ustavnog suda, jer smatraju da su izbori okončani bez prava na prigovor, prava na žalbu Ustavnom sudu, iako su sva ova prava propisana Zakonom o Visokom savetu tužilaštva u čije ime oni postupaju.

Tvrdnjama da su nepogrešivi i stavom da se njihovo postupanje ne može osporavati u skladu sa zakonom oni su sebi dali za pravo da se ponašaju kao da su iznad zakona i Ustava države - kaže sagovornik Kurira iz vrha srpskog pravosuđa.

Ovakvo postupanje Nebojše Popovića, predsednika Izborne komisije i njegove zamenice Tamare Mirović, kao i članova

Ksenije Dajanović i Zorice Stojšić, kao i Smiljke Stojanović, zamenika člana Izborne komisije, prema rečima našeg sagovornika ulazi u zonu inkriminišućeg ponašanja.

- Naime članom 340 Krivičnog zakonika propisano je krivično delo "Neizvršenje sudske odluke”, koji kaže da će se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom kazniti “službeno ili odgovorno lice koje odbije da izvrši pravnosnažnu sudsku odluku ili je ne izvrši u zakonskom ili odlukom određenom roku” - dodaje sagovornik Kurira.

Nenad Vujić Foto: Kurir Televizija

Inače, danas se oglasio i ministar pravde Nenad Vujić, koji je po funkciji i član Visokog saveta tužilaštva (VST), i koji je najoštrije osudio ponašanje petoro članova Izborne komisije VST koji su podnošenjem ostavki na te funkcije odbili da postupe po odluci Ustavnog suda kojom im je naloženo da sprovedu ponovljeni postupak izbora za novi sastav VST.

- Naglašavam da izborni postupak za članove VST iz reda javnih tuźilaca obuhvata i pravo na prigovor, koje je po pravnoj snazi jednako pravu glasa i predstavlja sastavni deo izbornog procesa. U konkretnom slučaju, prigovori su podneti u skladu sa Zakonom o Visokom savetu tužilaštva, a Ustavni sud je doneo konačnu, izvršnu i obavezujuću odluku o ponavljanju izbora - naveo je ministar Vujić.

On je podsetio da su odluke Ustavnog suda po Ustavu, obavezujuće za sve organe i nosioce javnih ovlašćenja i ne mogu biti predmet lične ili institucionalne procene.

- Posebno ističem da su javni tužioci, kao nosioci ustavne funkcije i čuvari zakonitosti, dužni da svojim postupanjem poštuju i sprovode odluke Ustavnog suda. Javno osporavanje ili ignorisanje takvih odluka od strane članova izbornih tela koji su istovremeno javni tužioci predstavlja teško odstupanje od ustavne i profesionalne odgovornosti - izričit je ministar pravde.

Posebno je ukazao da se ostvarivanje prava na prigovor i postupanje po odluci Ustavnog suda ne može predstavljati narušavanje pravne sigurnosti, kako to tvrde članovi izborne komisije, već upravo njeno jačanje kroz institucionalnu kontrolu i ispravljanje utvrđenih povreda izbornog postupka.