Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas u Palati Srbija, nakon sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Željkom Budimirom, kojem su prisustvovali i direktori policija Dragan Vasiljević i Siniša Kostrešević, da je Memorandum o saradnji u oblasti zakonodavstva, koji su danas potpisali, jedan od najvažnijih dokumenata kojim se dodatno jača saradnja u oblasti unutrašnjih poslova, značajne za bezbednost građana Srbije i Republike Srpske.

Ministar je ukazao na veoma dobru saradnju dva ministarstva i policija koja traje, kako je rekao više od decenije i da takvu saradnju treba unapređivati.

- Dobro je da smo danas potpisali Memorandum o saradnji u oblasti zakonodavstva između Republike Srbije i Republike Srpske. Važno je da što više ujednačavamo pravne sisteme u oblasti policijskih i unutrašnjih poslova, da razmenjujemo iskustva, da imamo najbolje prakse u izradi i primeni zakona i podzakonskih akata iz naše nadležnosti - rekao je ministar i podsetio na postojeći pravni okvir policijske saradnje, kao i na intenzivnu saradnju policija, brojne obuke i razmene iskustava.

Istakavši da Republika Srbija, sa kojom Republika Srpska ima specijalne odnose, pruža podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova kroz razne donacije i pomoći kako bi, kako je naveo Dačić, građani bili bezbedni, a dve policije efikasno borile protiv svih vidova kriminala.

Dačić je naglasio i značaj potpisivanja ovog Memoranduma radi usklađivanja pravnih propisa iz drugih oblasti unutrašnjih poslova, a koje se tiču unapređenja svakodnevnog života građana.

1/14 Vidi galeriju Dačić i Budimir potpisali Memorandum o saradnji Srbije i Republike Srpske u oblasti unutrašnjih poslova Foto: MUP Srbije

Ukazao je i na značaj saradnje u oblasti vanrednih situacija i podsetio da je MUP Srbije pre nekoliko godina donirao MUP-u Republike Srpske nekoliko helikoptera i drugu policijsku opremu, naglasivši da će ta praksa biti nastavljena i ubuduće.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir istakao je da se nalazimo u vremenu kada je ujednačavanje i usaglašavanje propisa jako važno za borbu protiv kriminala, kao i za zajedničko delovanje i preduzimanja mera koje treba da pomognu bržem i efikasnijem rešavanju posebno teških oblika kriminala.

Podsetivši da Republika Srpska sa Srbijom ima Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama, Budimir je naveo da je potpisani sporazum još jedan u nizu kojim se te veze jačaju u cilju stvaranja što sigurnijeg okruženja za građane Srbije i Republike Srpske.

- Kriminal je transnacionalnog karaktera i ne poznaje granice, zbog čega moramo jačati saradnju policija jer time pomažemo ne samo Republici Srpskoj i Srbiji, već i čitavom regionu - naveo je Budimir.

Ministar je istakao dobru operativnu saradnju između dve policije, ali i značaj različitih obuka koje se sprovode.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je jedno od najznačajnijih ministarstva unutrašnjih poslova u regionu i iskustva koje imamo i dobijamo su od neprocenjivog značaja za Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske - rekao je Budimir i kao primer dobre razmene iskustava naveo zajednički rad na projektu "Pronađi me", obaveštavanju građana u slučaju nestanka maloletnog lica, u kome je Srbija pružila tehničku i legislativnu podršku.

Istakao je i saradnju u oblasti borbe protiv terorizma i svih ostalih radikalnih elemenata prisutnih u regionu, kao i saradnju u borbi protiv iregularnih migracija.

Zahvalivši se ministru Dačiću, koji je i ranije obavljajući različite funkcije, pružao podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova i policiji Republike Srpske, Budimir je izrazio uverenje da će saradnja dve policije i dalje jačati.