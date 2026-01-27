Slušaj vest

Blokaderi iz bivše vlasti pozivaju kamiondžije da krenu na Vladu Srbije!

Potpredsednik Đilasove Stranke slobode i pravde Borko Stefanović pozvao ih je da kamione okrenu ka Beogradu i Vladi naše zemlje.

Pritom, na blokadama su kamiondžije iz Srbije, Crne Gore, BiH i Severne Makedonije, a samo ovde ima onih koji pozivaju da se krene na Vladu!

Stefanović optužuje svoju zemlju da je u njoj problem!

Logično se nameće pitanje šta je Vlada Srbije kriva za probleme kamiondžija iz Crne Gore, BiH i Severne Makedonije?!

WhatsApp Image 2026-01-27 at 5.31.57 PM.jpeg
Foto: Printscreen/X

"Zovite kamiondžije na granici i javite im da okrenu kamione ka Vladi, jer tamo je problem!", poručuje Stefanović.

Ne propustitePolitikaO DELJENJU PACKI U DAVOSU I ZAMAZIVANJU OČIJU URSULI Vučić: Ja da dozvolim da neko ponižava Srbiju, neću nikada! Meni ni najmoćniji državnici nisu delili packe
Vučić
Politika"NE ZNA ČOVEK NI KAKO BI IH KAZNIO" Vučić o uništavanju spomenika Gavrilu Principu: Da se razgovara s njima, roditeljima, nisam siguran ni da su svesni...
Screenshot 2026-01-27 123410.jpg
PolitikaOSIPA SE STRANKA BIVŠEG GRADONAČELNIKA! Dragana Đilasa napustila bivša uzdanica: NATERAN SAM DA ODEM!
Mihajlo Marković Dragan Đilas
Politika"BLOKADERIMA NIŠTA NIJE SVETO" Vučević zgrožen izjavom Teodorovića: Ni deca, ni porodica, ni crkva, ni narod
Milos Vučević (9).jpg