BLOKADERI IZ BIVŠE VLASTI OTVORENO PROTIV SVOJE ZEMLJE: Pozivaju kamiondžije da okrenu kamione ka Vladi Srbije!
Blokaderi iz bivše vlasti pozivaju kamiondžije da krenu na Vladu Srbije!
Potpredsednik Đilasove Stranke slobode i pravde Borko Stefanović pozvao ih je da kamione okrenu ka Beogradu i Vladi naše zemlje.
Pritom, na blokadama su kamiondžije iz Srbije, Crne Gore, BiH i Severne Makedonije, a samo ovde ima onih koji pozivaju da se krene na Vladu!
Stefanović optužuje svoju zemlju da je u njoj problem!
Logično se nameće pitanje šta je Vlada Srbije kriva za probleme kamiondžija iz Crne Gore, BiH i Severne Makedonije?!
"Zovite kamiondžije na granici i javite im da okrenu kamione ka Vladi, jer tamo je problem!", poručuje Stefanović.
