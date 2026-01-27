Slušaj vest

"Ja sam predsednik Srbije, ponosni predsednik Srbije, meni najmoćniji predsednici na svetu ne dele packe, a kamoli bilo kakvi funkcioneri, birokrate ili tehnokrate", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako je istakao, to se nikada nije dogodilo.

- I nije to pitanje samo ličnog integriteta, do čega takođe držim, već je i pitanje nekoga ko predstavlja najlepšu zemlju na svetu, za koju se borim i koju beskrajno volim.