Slušaj vest

"Ja sam predsednik Srbije, ponosni predsednik Srbije, meni najmoćniji predsednici na svetu ne dele packe, a kamoli bilo kakvi funkcioneri, birokrate ili tehnokrate", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako je istakao, to se nikada nije dogodilo.

- I nije to pitanje samo ličnog integriteta, do čega takođe držim, već je i pitanje nekoga ko predstavlja najlepšu zemlju na svetu, za koju se borim i koju beskrajno volim. 

Vučič je zaključio - Nkome i nikada neću da dozvolim da ponižava Srbiju!

Ne propustitePolitika"ODNOS PREMA SRBIMA U HR SE NEĆE PROMENITI" Vučić prokomentarisao protest u Kninu: nemaju smisao u političkom delovanju ukoliko nije protiv Srba
Screenshot 2026-01-27 110757.png
InfoBizOglasio se predsednik Vučić o protestu vozača kamiona: Spreman sam da razgovaram sa prevoznicima i da saslušamo njihove molbe
Vučić
PolitikaO DELJENJU PACKI U DAVOSU I ZAMAZIVANJU OČIJU URSULI Vučić: Ja da dozvolim da neko ponižava Srbiju, neću nikada! Meni ni najmoćniji državnici nisu delili packe
Vučić
Politika"UNIŠTILI STE OBRAZOVANJE JEDNE NACIJE, ZA TO NEKO MORA DA ODGOVARA" Vučić o "urušavanju" autonomije univerziteta, govorio i o Jeleni Kleut
Screenshot 2026-01-27 110526.png