"NIKOME I NIKADA NEĆU DA DOZVOLIM DA PONIŽAVA SRBIJU" Vučić poručio: Meni najmoćniji predsednici na svetu ne dele packe a kamoli bilo kakvi funkcioneri! VIDEO
"Ja sam predsednik Srbije, ponosni predsednik Srbije, meni najmoćniji predsednici na svetu ne dele packe, a kamoli bilo kakvi funkcioneri, birokrate ili tehnokrate", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kako je istakao, to se nikada nije dogodilo.
- I nije to pitanje samo ličnog integriteta, do čega takođe držim, već je i pitanje nekoga ko predstavlja najlepšu zemlju na svetu, za koju se borim i koju beskrajno volim.
Vučič je zaključio - Nkome i nikada neću da dozvolim da ponižava Srbiju!
