"Kada god opustošite Srbiju, kada god mislite da ste je ratovima i napadima uništili, Srbija se podigne. Zato što Srbin ima neuništivu dušu", poručio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik se zahvalio građanima na podršci, na ceremoniji otvaranja rekonstruisane osnovne škole iz 1834., jedne od 40 najstarijih u Srbiji, koja od 2015. nosi ime velikog književnika i predsednika Dobrice Ćosića.

- Presrećan sam što ovde u Velikoj Drenovi možemo da otvorimo u potpunosti rekonstruisanu školu za koju je država Srbije uložila 324 miliona. Zahvalan sam i našim nemačkim prijateljima iz KfW-a koji su finansirali projekat. Vama beskrajno hvala na svakoj vrsti podrške, na tome što ste uvek znali. Ljudi odavde su uvek znali šta je država.Veliki Dobrica Ćosić je govorio uvek, posle svake zime, dođe proleće i dođe sunce — kada god opustošite Srbiju, kada god mislite da ste ratovima i napadima uništili, Srbija se podigne i to sunce ponovo grane zato što Srbi, ljudi iz ovog kraja, imaju neuništivu dušu - poručio je i dodao:

- Vama hvala što ste uvek bili uz svoju Srbiji. Hvala vam i za to što ste u poslednjih godinu dana umeli da prepoznate napade na državu, da odlično razumete kako je država pritisnuta i koliko je ugrožena i što ste želeli da je sačuvate i odbranite od onih koji bi da ruše. Hvala vam za veliku podršku, ja ću se boriti za vas i ovde sam došao zbog vas i nastaviću to da radim zbog vas i u vaše ime. Hvala vam najlepše, živela Srbija!