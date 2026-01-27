Slušaj vest

Kad je reč o učesnicima blokaderskog mitinga održanog uveče na Savindan, imamo da izjavimo da za njih ne brinemo. Bog, poznato je, čuva i tu kategoriju.

Mi se u to ne bismo mešali, niti bismo u njegov kantar dirali, ali smatramo da kao građani, oni koji pored blokadera žive i prinuđeni su da ih slušaju i posledice njihovih dela svakodnevno osećaju, imamo pravo da njihov najnoviji skandal komentarišemo.

Šta se, naime, desilo?

Posle još jednog - ko zna po redu kojeg, ali upadljivo malobrojnijeg od prethodnih - skupa, čiji nam je cilj ostao nepoznat, blokaderi su se uputili u Hram Svetog Save da „prelome pogaču“, a poneli su i žito, ali gle čuda - prenose Šolakovi mediji njihovu zapanjenost - crkvena vrata su bila zatvorena. Hram je, naime, za posetioce i vernike otvoren do 20 sati, a oni su došli posle pola devet.

„Studenti naišli na zatvorena vrata Hrama svetog Save, iako su bili najavljeni!“, napominju njihovi mediji.

Ne znamo da li su blokaderi poljubili vrata, ali su tu, ispred, zapalili sveću, prelomili pogaču, ne znamo ni da li su okusili žito - biće da je bačeno jer je već poslužilo blokaderskoj svrsi - i održali „16 minuta tišine“, pa se razišli, najavljujući sledeći skup „u Šumadiji“(!?) na Sretenje.

Zašto su preskočili Sveta tri Jerarha, i Svetog Trifuna, nije nam poznato…

Šta u ovoj vesti nije u redu?

Ništa!

Počev od svojatanja prvog arhiepiskopa autokefalne Srpske pravoslavne crkve (istovremeno mu se rugajući na društvenim mrežama) do skrnavljenja pravoslavnog obreda rezanja slavskog kolača i paljenja slavske sveće - kao da niko od njih nije u kući proslavio slavu - blokaderi su još jednom potvrdili na brojnim primerima dokazanu istinu da sve što pomenu, dotaknu, upotrebe… svojim bahatim i uobraženim neznanjem obesmisle, oskrnave, iskrive, isprljaju.

Celogodišnjom opstrukcijom nastave degradirali su obrazovanje. Uvođenjem plenuma nastojali su da nam ukinu parlamentarnu demokratiju. Blokadom ulica, prosipanjem smeća, nasiljem na javnim mestima, dezavuisali su zakone o javnom redu i miru. Izveštačenim „šesnaestominutnim ćutanjem“ oskrnavili su saosećanje sa žrtvama. Cinkarenjem u svetu nameravali su da nam otmu državu. Svojom rigidnom propagandom do nepodnošljivosti su zagadili javni pristor. Agresivnim ponašanjem i netrpeljivošću prema neistomišljenicima širom su otvorili vrata nepristojnosti. I sada - svetogrdnim ritualom na platou ispred Hrama narugali su se tradiciji i svetinjama.

Nećemo reći da su dotakli dno, jer njihova besmislena igranka još traje. Ni oni sami više ne veruju u svoju pobedu na izborima, zato takozvane „studentske liste“ i nema, prošlogodišnje zahteve su sasvim zaboravili, šetnje i skupovi kao što je bio ovaj na Savindan sami su sebi cilj, mada ne treba zanemariti ni terapijske efekte na njihove učesnike. Ako neko misli da je ovaj sud preoštar, neka još jednom pogleda beslovesne osmehe one dve osobe koje su spomenik Gavrila Principa zalile crvenom bojom!

Ali, šta je - tu je, navikavajmo se! Još ćemo, dakle, sretati na ulicama – sve po crkvenom kalendaru - ove grupe i povorke bez smisla i cilja.