Sastanak je održan u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.

- Sa ambasadorom Bocan-Harčenkom o aktuelnim međunarodnim okolnostima i pitanjima važnim za odnose Srbije i Rusije.

- Posebnu pažnju posvetili smo energetici i mogućim rešenjima u vezi sa Naftnom industrijom Srbije. Nastavićemo da radimo na tome da obezbedimo stabilno snabdevanje energijom i održive aranžmane koji štite interese Srbije i naših građana, kroz dijalog i uvažavanje postojećih sporazuma i složenih međunarodnih okolnosti. Srbija ostaje posvećena otvorenom razgovoru, zaštiti svojih državnih i nacionalnih interesa i očuvanju stabilnosti, poručio je predsednik Srbije posle sastanka s ruskim ambasadorom.

