Poslanici Skupštine Srbije danas su usvojili svih 25 tačaka koje su bile na dnevnom redu vanredne sednice, čime je sednica završena.

Usvojene su izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić.

Reč je o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakonu o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu i Predlogu zakona o izmeni Zakona o sudijama.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas i izmene Zakona o državnim službenicima i potvrdili odluku koju je predložila Vlada o utvrđivanju četiri muzejska predmeta za kulturna dobra od izuzetnog značaja.

Reč je o Krunidbenim insignijama kralja Petra Prvog Karađorđevića, Pohvalama monahinje Jefimije - pokrov za mošti kneza Lazara, Votivnim kolicima i skulpturi "Danubius".

Skupština je izabrala Jasminu Trifunović za člana Komisije za kontrolu državne pomoći na period od pet godina.

Poslanici su potvrdili sporazume između Vlade Srbije i Vlade Uzbekistana o ekonomskoj saradnji, kao i Sporazum između Vlade Srbije i Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Skupština je usvojila izveštaje o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2022. godinu, za 2023. godinu, kao i za 2024. godinu.

Usvojeni su i izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2023. godinu i 2024. godinu.

Poslanici su usvojili izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

Usvojen je i izveštaj o sprovedenom monitoringu za 2024. godinu, koji je podnela Kancelarija za javne nabavke.

Skupština je usvojila odluku o davanju saglasnosti na Statut Agencije za energetiku Republike Srbije, odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2026. godinu, odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2026. godinu, kao i odluku o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.