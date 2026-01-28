Ana Jovanović, profesorka istorije i kolumnista Peščanika, gostovala je na Novoj S gde je na pitanje kako je razumela poziv blokadera na skup na Svetog Savu odgovorila sledeće:

- Ja imam mali problem sa time što je danas školska slava. Da se mi još uvek gradimo na tim nekim temeljima svetosavlja. Stalno se vraćamo u prošlost, nikako da izađemo iz te prošlosti i da krenemo ka budućnosti. Sveti Sava je bio tipičan čovek svog vremena. On je bio karijerista, s tim da je njegova karijera bila u crkvi - rekla je Jovanović juče.