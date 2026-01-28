Slušaj vest

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke i predsednik Odbora za pravosuđe Uglješa Mrdić.

U pitanju su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakon o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu i Predlog zakona o izmeni Zakona o sudijama.

Izmenama zakona o javnom tužilaštvu predviđeno je vraćanje instituta upućivanja javnih tužilaca iz nižih u viša javna tužilaštva, a revidirane su i odredbe u vezi sa izjavljivanjem prigovora, kao i nekoliko drugih odredbi važećeg zakona.

Predviđenim izmenama Vrhovnom javnom tužiocu se oduzima disckreciono pravo odlučivanja o upućivanju, tako što će odluku o tome ubuduće donositi Visoki savet tužilaštva, što prema rečima sagovornika Kurira znači praktično razvlašćivanje Vrhovnog javnog tužioca od donošenja nekoliko važnih odluka koje se odnose na organizaciju rada u tužilaštvima.

whatsapp-image-20240301-at-12.03.12-pm.jpg
Palata pravde Foto: Petar Aleksić

- Odredbe o upućivanju javnih tužilaca iz osnovnih u viša javna tužilaštva na period od tri godine ukinute su zakonskim izmenama iz 2023. godine, što je izazvalo dosta problema u radu i funkcionisanju javnotužilačke organizacije, usled nekontinuiranog izbora javnih tužilaca od strane Visokog saveta tužilaštva u protekle dve godine. U tom smislu zakon propisuje da javni tužilac može iz opravdanih razloga i uz svoju pisanu saglasnost biti privremeno upućen u drugo javno tužilaštvo istog, neposredno višeg ili neposredno nižeg stepena najduže na tri godine, kao i da može biti ponovo upućen u isto javno tužilaštvo - objašnjava sagovornik Kurira.

Kako dodaje, usvojenim izmenama javni tužilac višeg ili apelacionog javnog tužilaštva takođe može, uz svoju pismenu saglasnost, biti privremeno upućen u javno tužilaštvo posebne nadležnosti na tri godine i može biti ponovo upućen u isto javno tužilaštvo.

Javni tužilac koji se upućuje u neposredno više javno tužilaštvo ili u tužilaštvo posebne nadležnosti mora ispunjavati zakonom predviđene uslove za izbor u javno tužilaštvo u koje se upućuje.

Odluku o upućivanju Savet će donositi uz prethodno pribavljeno mišljenje glavnog javnog tužioca javnog tužilaštva u koje se upućivanje vrši, a rešenje Saveta mora da bude obrazloženo.

Izmenama se daje mogućnost da glavni javni tužilac bude ponovo biran na mandat od šest godina.

- Vrhovni javni tužilac ostaje i bez diskrecionog ovlašćenja prema kojem odlučuje ko će biti na čelu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala predviđeno je da na čelu Posebnog odeljenja za VTK bude rukovodilac tog odeljenja, a ne više, kako je to sada uređeno Posebni tužilac, kojeg imenuje Vrhovni javni tužilac.
Na taj način ukida se odredba koja je davala velika ovlašćenja Vrhovnom javnom tužiocu i upodobiće se rad svih posebnih odeljenja pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - objašnjava sagovornik Kurira koje izmene u radu tužilaštva donose  izmene u setu pravosudnih zakona. 

Predviđeno je, kako navodi, da rukovodioca posebnog odeljenja postavlja glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (VJT) i to iz reda javnih tužilaca viših ili apelacionih javnih tužilaštava.

Izmenama Zakona o sudijama predviđena je samo jedna promena i tiče se vraćanja mogućnosti da predsednik suda može da bude biran na još jedan mandat od pet godina.

Treći osnovni sud Novi Beograd Treće osnovno javno tužilaštvo
Treći osnovni sud Foto: Nenad Kostić

Kada je u pitanju Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, on predviđa osnivanje Četvrtog osnovnog suda u Beogradu, koji će praktično preuzeti deo nadležnosti sadašnjeg Trećeg osnovnog suda u Beogradu, kao i formiranje sudske jedinice u opštini Kosjerić.

Trećem osnovnom sudu u Beogradu ostaje nadležnost nad teritorijom gradskih opština Surčin i Zemun, dok će Četvrti osnovni sud u Beogradu biti nadležan za teritoriju gradske opštine Novi Beograd.

Ove izmene sudske mreže prati i formiranje Četvrtog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Treći osnovni sud i Treće osnovno javno tužilaštvo, treba da nastave sa radom do početka primene ovog zakona, a predmeti koji do tada ne budu okončani pred ovim sudom i tužilaštvom preuzeće, kako se navodi "mesno nadležni sud i javno tužilaštvo osnovani ovim zakonom", odnosno Četvrti osnovni sud i Četvrto osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Takođe, propisano je da će do početka primene ovog zakona Visoki savet sudstva, u skladu sa odredbama Zakona o sudijama, izvršiti trajni premeštaj sudija i sudija porotnika u sudove osnovane ovim zakonom.

Takođe do početka primene ovog zakona postaviće se vršioci funkcija glavnih javnih tužilaca u javnim tužilaštvima osnovanim ovim zakonom.

