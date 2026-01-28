Slušaj vest

Državna sekretarka Ministarstva spoljnih poslova Nevena Jovanović regovala je na sramnu izjavu ideologa blokadera profesora Dušan Teodorovića, koji je pozvao Evropsku uniju da uvede sankcije ćerki predsednika Aleksandra Vučića, Milici, i da joj zabrani da studira u EU.

- Samna izjava Dušana Teodorovića u kojoj se javno zagovara uskraćivanje osnovnih prava uključujući i pravo na obrazovanje ćerki legitimno izabranog predsednika jedne države, isključivo zbog političkog neslaganja sa njenim ocem, ne predstavlja samo vrhunac beščašća, već i neskriveni govor mržnje, guranje društva u dublju polarizaciju i grubo kršenje svakog civilizacijskog standarda - napisala je Jovanovićeva na društvenoj mreži "X".

One napisala da "posebno zabrinjava činjenica da ovakav poziv na primenu personalnih sankcija prema članu porodice predsednika Republike ne dolazi sa društvene margine, već od osobe koja se predstavlja kao profesor i akademik."

- Time se ogolila spremnost pojedinaca da, zarad političkih ciljeva, učestvuju u procesu političke dehumanizacije, svesno brišući granicu između političke odgovornosti i privatnog, porodičnog života, pa čak i života i bezbednosti jednog deteta. Jednako je uznemirujuće ćutanje i implicitna tolerancija dela šire društveno-političke javnosti. Ukoliko su zagovornici porodičnih i personalnih sankcija upravo oni koji se u našem društvu najglasnije pozivaju na evropske vrednosti, onda se s pravom mora postaviti pitanje: da li se danas, pod plaštom demokratije, legitimiše politički progon porodica? - kazala je Jovanovića i dodala:

- Politički dijalog može biti oštar i beskompromisan. Međutim, onog trenutka kada se pređe granica na način na koji je to u ovom slučaju učinjeno, on prestaje da bude politika i postaje moralni sunovrat. Politički sukobi se vode argumentima, stavovima i odgovornošću političkih aktera. Sve drugo je sramota.