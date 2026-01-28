- Ne mogu antidržavni elementi da vode državu. Mene je Zorana pozvala, nisam se čuo sa Zoranom tri godine. Ona mene pozove, ja joj se javim, pristojan čovek, kaži Zorana: "Samo hoću da ti kažem da je policija vršila pritisak na mene da si ti kriv za to i to". Onda sam to čuo isto i od Gorana Vesića. Oni nisu smeli da idu u završetak operacije, koja je potpuno spolja smišljena, i gde je trebalo da se završi bez izbora, bez ičega, nasiljem. Na najgori mogući način. Međutim, shvatili su da bi cena bila previsoka, jer ima mnogo onih koji su odani ustavnom poretku i državi Srbiji, posebno naroda. I to je bilo razlog zašto nije došlo do rušenja države - poručio je predsednik Srbije u snimku.