Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je povodom izjava rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića koji se sinoć obratio okupljenima na protestu u Beogradu.

Prvi čovek Beogradskog univerziteta prisustvovao je političkom skupu na Savindan, prethodno "zaboraviviši" da čestita školsku slavu svima, a u svom govoru, koji je čitao sa papira, poručio je da "na silu i osionost ovog režima odgovaramo svom silom obrazovanja".

IMG-20250313-WA0159.jpg
Vladan Đokić Foto: Marko Karović

Miloš Vučević se povodom ovih Đokićevih reči oglasio na Iksu.

"Čovek zbog kog je Beogradski univerzitet bio blokiran bezmalo godinu dana, usuđuje se da besedi o obrazovanju?

Ovo je groteska kakve se ne bi postideo ni Franc Kafka", napisao je Vučević.

Dolazak rektora Vladana Đokića na još jedan blokaderski skup nije nikakva novost, budući da je pre tačno mesec dana  - 28. decembra 2025, rektor viđen na Studentskom trgu u Beogradu gde je dao svoj potpis studentima blokaderima, ćaskao s ostalim istomišljenicima i davao izjave za blokaderske medije! 

Dan ranije, podsećamo, Vladan Đokić nije došao na sastanak u Vladu Srbije koji je premijer prof. dr Đuro Macut organizovao sa  rektorima, prorektorima i dekanima fakulteta univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i sa predstavnicima Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"VREME ODGOVORNOSTI DOLAZI" Vučić se oglasio i uputio snažnu poruku: Ne mogu antidržavni elementi da vode državu (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaPROFESORKA BLOKADERKA UDARILA NA SVETOG SAVU: Imam problem što je školska slava, on je bio karijerista
Ana Jovanović profesorka
PolitikaJE L' VAM BABA I DEDA SEKU KOLAČ NOĆU? Blokaderi i njihovi mediji zloupotrebili slavu za politički obračun,hteli u Hram kad ne radi. NE IGRAJTE SE SA SVETINJAMA
studenti blokaderi Hram Svetog Save
Politika"NE ZNA ČOVEK NI KAKO BI IH KAZNIO" Vučić o uništavanju spomenika Gavrilu Principu: Da se razgovara s njima, roditeljima, nisam siguran ni da su svesni...
Screenshot 2026-01-27 123410.jpg