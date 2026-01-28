Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je povodom izjava rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića koji se sinoć obratio okupljenima na protestu u Beogradu.

Prvi čovek Beogradskog univerziteta prisustvovao je političkom skupu na Savindan, prethodno "zaboraviviši" da čestita školsku slavu svima, a u svom govoru, koji je čitao sa papira, poručio je da "na silu i osionost ovog režima odgovaramo svom silom obrazovanja".

Vladan Đokić Foto: Marko Karović

Miloš Vučević se povodom ovih Đokićevih reči oglasio na Iksu.

"Čovek zbog kog je Beogradski univerzitet bio blokiran bezmalo godinu dana, usuđuje se da besedi o obrazovanju?

Ovo je groteska kakve se ne bi postideo ni Franc Kafka", napisao je Vučević.

Dolazak rektora Vladana Đokića na još jedan blokaderski skup nije nikakva novost, budući da je pre tačno mesec dana - 28. decembra 2025, rektor viđen na Studentskom trgu u Beogradu gde je dao svoj potpis studentima blokaderima, ćaskao s ostalim istomišljenicima i davao izjave za blokaderske medije!

Dan ranije, podsećamo, Vladan Đokić nije došao na sastanak u Vladu Srbije koji je premijer prof. dr Đuro Macut organizovao sa rektorima, prorektorima i dekanima fakulteta univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i sa predstavnicima Univerziteta umetnosti u Beogradu.