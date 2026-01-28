Slušaj vest

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da autonomiju univerziteta ruši onaj ko politizuje univerzitet, obustavlja na nezakonit način proces rada na univerzitetu i predstavlja se kao politički lider univerzitetske zajednice i naveo da je to upravo rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić.

Stanković je rekao da je Đokić prošle godine, kako je naveo, ''na perverzan način'', svojom retorikom, nedvosmisleno omogućio da plenumi legitimišu blokade kao nezakonit oblik protesta, čime je obustavljena nastava i srušena autonomija univerziteta.

- Dakle, onaj ko ruši ono što je osnovna delatnost univerziteta, on ruši njegovu autonomiju. Autonomija univerziteta je pre svega autonomija nastavnog i istraživačkog posla na univerzitetu. Takođe, ta autonomija univerzitetu je data u pogledu definisanja kriterijuma ko može da bude član univerziteta - rekao je Stanković za TV Pink komentarišući tvrdnje Đokića da ''vlast udara na autonomiju univerziteta'', koje je izneo u utorak na protestu u Beogradu, na koji su pozvali studenti u blokadi.

Stanković je u tom kontekstu ukazao da u slučaju Jelene Kleut, koja nije izabrana u zvanje redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, nisu glasali predstavnici Ministarstva ni Vlade, niti poslanici u Skupštini, već da su glasali profesori u skladu sa podzakonskim aktima o izboru u zvanje koje je, kako je naveo, doneo Univerzitet u Novom Sadu.

- Dakle, nikakve veze to nema sa vlašću - istakao je Stanković.

Dodao je da u javnom medijskom prostoru ljudi koji su deo takozvane studentske liste tvrde da "treba juriti ljude po ulicama".

Prema njegovim rečima, Đokić je podelio univerzitet umesto da se ponaša kao rektor univerziteta i svih studenata i rektor koji predstavlja sve nastavnike.

Foto: Printscreen/RTS

- Rekao je da su jedna grupa studenata studenti univerziteta, a da su drugi ćaci. Jedna grupa profesora su slobodnomisleći ljudi, ovi drugi su režimlije - naveo je ministar.

Dodao je da je jedini ko ruši autonomiju univerziteta onaj ko je, kako kaže, zahvaljujući autonomiji univerziteta dva puta bio rektor, a prethodno dva puta dekan i to u vreme aktuelne vlasti.

- To je ono što je moralni problem Vladana Đokića, zbog koga on danas nastupa kao politički taliban, on mora da opere svoju biografiju. A naravno da će da odgovara. Pa šta mislite, da ćemo da tolerišemo nove blokade? - upitao je Stanković.