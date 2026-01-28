Slušaj vest

Na poslednjem blokaderskom skupu, održanom na Savindan, učesnici su pokušali da uvuku crkvu u svoju političku predstavu. Nakon okupljanja ispred Rektorata krenuli su ka Hramu Svetog Save da "prelome pogaču", a poneli su i žito, i sve su to uradili u noćnim satima, uobičajenom terminu za blokaderske performanse, odnosno oko 20.30 časova.

Budući da Hram, kao i mnoge druge crkve, ima  jasno definisano radno vreme - otvoren je za posetioce i vernike do 20 časova - blokaderi nisu samo slučajno naišli na zatvorena vrata, oni su sasvim dobro znali da se radno vreme završava pre nego što su planirali svoj dolazak.

hram.jpg
Radno vreme Hrama Svetog Save - do 20 časova Foto: Printscreen

Ova činjenica o radnom vremenu javno je dostupna na zvaničnom sajtu Hrama - što bi reko narod "sve lepo piše za pismene" - pa je dolazak blokadera sa sve pogačom, žitom i svećama oko pola devet uveče bio potpuno svestan, manipulatorski, i nema zbora o duhovnoj potrebi ili obeležavanje školske slave.

Jer, slavski kolač koji su doneli lomi se obično pre podne, nakon osvećenja žita i vina.

Kao što se nisu libili da godinu dana blokiraju fakultete koje su pretvorili u svoju političku pozornicu, tako su sinoć u svom političkom poduhvatu pokušali da iskoriste i verske simbole. 

