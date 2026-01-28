Slušaj vest

Na poslednjem blokaderskom skupu, održanom na Savindan, učesnici su pokušali da uvuku crkvu u svoju političku predstavu. Nakon okupljanja ispred Rektorata krenuli su ka Hramu Svetog Save da "prelome pogaču", a poneli su i žito, i sve su to uradili u noćnim satima, uobičajenom terminu za blokaderske performanse, odnosno oko 20.30 časova.

Budući da Hram, kao i mnoge druge crkve, ima jasno definisano radno vreme - otvoren je za posetioce i vernike do 20 časova - blokaderi nisu samo slučajno naišli na zatvorena vrata, oni su sasvim dobro znali da se radno vreme završava pre nego što su planirali svoj dolazak.

Radno vreme Hrama Svetog Save - do 20 časova Foto: Printscreen

Ova činjenica o radnom vremenu javno je dostupna na zvaničnom sajtu Hrama - što bi reko narod "sve lepo piše za pismene" - pa je dolazak blokadera sa sve pogačom, žitom i svećama oko pola devet uveče bio potpuno svestan, manipulatorski, i nema zbora o duhovnoj potrebi ili obeležavanje školske slave.

Jer, slavski kolač koji su doneli lomi se obično pre podne, nakon osvećenja žita i vina.

Kao što se nisu libili da godinu dana blokiraju fakultete koje su pretvorili u svoju političku pozornicu, tako su sinoć u svom političkom poduhvatu pokušali da iskoriste i verske simbole.