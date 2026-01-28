Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na pisanje opozicionih medija u kojima se predsednik države Aleksandar Vučić označava kao krivac za katastrofalno stanje u obrazovanju.

- Vučić kriv i za "obrazovnu katastrofu"? Kada Univerziteti u Beogradu i Novom Sadu uđu na Šangajsku listu najboljih fakulteta dok Srbiju vodi Aleksandar Vučić (najbolji plasman Univerzitet u Beogradu imao 2016. i 2017. godine; Univerzitet u Novom Sadu prvi put na Šangajskoj listi po užim oblastima 2017, a na opštoj listi 2018. godine), nije Aleksandar Vučić zaslužan, već svi ostali, a kada su nam rezultati u školama ispod OECD proseka, onda je Vučić kriv. Važno da nisu krivi blokaderi zahvaljujući kojima je Univerzitet u Novom Sadu 2025. ispao sa Šangajske liste, a u Beogradu pao u kategoriju između 401. i 500. mesta. Tako bi nam i državu vodili - poručila je Brnabić na Iksu uz objavu naslova teksta iz tabloida "Danas".

- Kriv je Vučić - kriv i što smo 2017. uveli programiranje u škole, i što smo uveli specijalizovana odeljenja, kako za IT tako i za umetnost, što smo povezali sve škole na brzi bežični internet, što smo povećali plate prosvetnim radnicima, što smo na hiljade prebacili na ugovore za stalno, što smo školarine za studente smanjili za 50 odsto, što smo osnovali prve naučne institute nakon vremena SFRJ, što smo nakon više od četiri decenije izgradili nove zgrade fakulteta... Za sve je Vučić kriv - navela je Ana Brnabić i podsetila šta su sve blokaderi radili štetno u obrazovanju tokom trajanja blokada.

- Najbolje da Vučić sedne i napravi program za celokupni obrazovni sistem. Šta? Nije nadležan? Pa kako je onda kriv? I ovo pričaju oni koji su decu od 10 godina izvodili sa nastave da nose blokaderima palačinke, od fakuleta pravili izborne štabove, koji su terali đake osnovnih i srednjih škola da ne idu na nastavu, i tajkunski mediji koji su to glorifikovali. Nego je blokaderima uvek kriv neko drugi i uvek, i za sve, Vučić. Najbolje da nam zemlju i prosvetu vode ti koji su želeli da nam zatvore škole, blokirali fakultete, a posebno ova legenda od Đokića koji još uvek u zgradu rektorata nije ušao! A kad će - ne znamo. Pokazuju prazninu i bezidejnost svakoga dana - naglasila je Ana Brnabić.

List "Danas" u tekstu na koji je reagovala predsednica Skupštine, naveo je podatak da su učenici u Srbiji ispod međunarodnog proseka u PISA testiranju, dok analitičari konstatuju da je "Vučićeva politika uzrok obrazovne katastrofe", što je i naslov teksta koji se našao na naslovnoj strani ovog tabloida.

