Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić još jednom je iskazao svoju podršku blokaderskom pokretu: prvi čovek Beogradskog univerziteta - koji odbija sastanke s predsednikom Vlade Srbije i svojim kolegama - pozive na skupove blokadera ne samo da ne odbija, već na njima drži govore. Političke.

Tako se i na sinoćnjem skupu ispred Rektorata profesor Đokić obratio okupljenima, a imao je pripremljen govor, otkucan. Đokić je svoj poliitčki govor čitao - a u tim rektorovim porukama saznali smo da ima mladih koji ŽELU da ostanu u ovoj zemlji.

Upravo je tako rekao rektor Vladan Đokić. ŽELU.

"Zašto čita, zašto ne iz glave? A kad već čita, zašto ne zna da izgovori?", upitao je jedan korisnik Iksa koji je objavio ovaj deo Đokićevog govora.

Mnogi su želUli da mu odgovore, pokušali su ali misterija nije razjašnjenja do ovog trenutka.