"SVE JASNO KAO DAN" Brnabić o novoj funkciji Tatjane Pešić: Dirljiva priča o ljubavi i bliskosti između Đilasove SSP i Kurtijevog Samoopredeljenja
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na objavu Stranke slobode i pravde da je njihova poslanica Tatjana Pašić, tokom redovnog zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, postala potpredsednica poslaničke grupe evropskih socijaldemokrata.
- Eh, da - dirljiva priča o ljubavi i bliskosti između SSP Dragana Đilasa i Samoopredeljenja Aljbina Kurtija. Zajedno su u oktobru prošle godine primljeni u članstvo Partije evropskih socijalista (PES), zajedno su se Đilas i Kurti obratili na tom skupu, zajedno ih je PES pohvalio (#ProgressiveMobilisation Aljbin Kurti Dragan Đilas), a pre toga zajedno Marinika Tepić i Aljbin Kurti potpisali Deklaraciju koja podseća na "legitimne evropske aspiracije Vlade Kosova" da aplicira za status zemlje kandidata za članstvo u EU - napisala je Brnabić na Iksu i dodala:
- Uvek treba imati u vidu da blokaderi pokušavaju da ovakvu svoju politiku pretoče u zvaničnu politiku Republike Srbije, a da im je brana na tom putu Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Sve jasno kao dan.
Stranka slobode i pravde je ranije objavila da je u oktobru prošle godine, na kongresu u Amsterdamu, primljena u članstvo Partije evropskih socijalista (PES), kao i da je tom prilikom dobila mesto u Predsedništvu ove političke organizacije.
- Izbor Tatjane Pašić predstavlja još jedan važan korak koji potvrđuje jasnu posvećenost evropskih socijaldemokrata borbi za osnaživanje demokratskih i proevropskih snaga u Srbiji, kao i snažnu podršku Stranci slobode i pravde kao najvećoj proevropskoj političkoj stranci u zemlji. Poslanička grupa socijaldemokrata u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koja okuplja 164 poslanika iz stranaka širom Evrope, najveća je politička grupa u ovom telu. Time izbor poslanice Pašić dobija dodatnu težinu i značaj, kao važan korak ka dubljem povezivanju evropskih i srpskih demokratskih snaga - napisali su iz SSP.