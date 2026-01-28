Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na objavu Stranke slobode i pravde da je njihova poslanica Tatjana Pašić, tokom redovnog zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, postala potpredsednica poslaničke grupe evropskih socijaldemokrata.

- Eh, da - dirljiva priča o ljubavi i bliskosti između SSP Dragana Đilasa i Samoopredeljenja Aljbina Kurtija. Zajedno su u oktobru prošle godine primljeni u članstvo Partije evropskih socijalista (PES), zajedno su se Đilas i Kurti obratili na tom skupu, zajedno ih je PES pohvalio (#ProgressiveMobilisation Aljbin Kurti Dragan Đilas), a pre toga zajedno Marinika Tepić i Aljbin Kurti potpisali Deklaraciju koja podseća na "legitimne evropske aspiracije Vlade Kosova" da aplicira za status zemlje kandidata za članstvo u EU - napisala je Brnabić na Iksu i dodala:

- Uvek treba imati u vidu da blokaderi pokušavaju da ovakvu svoju politiku pretoče u zvaničnu politiku Republike Srbije, a da im je brana na tom putu Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Sve jasno kao dan.

Stranka slobode i pravde je ranije objavila da je u oktobru prošle godine, na kongresu u Amsterdamu, primljena u članstvo Partije evropskih socijalista (PES), kao i da je tom prilikom dobila mesto u Predsedništvu ove političke organizacije.