- Jedino u čemu je tzv. rektor Đokić dobar jeste u uništavanju, rušenju, zaustavljanju i blaćenju sopstvene države! Zanimljivo je da su mu nadležni oni kojima polaže račune, a ne predsednik Republike koji je legitimno izabran od strane više od dva miliona i dvesta pedeset hiljada građana Srbije. Čiji je rektorat? Ko su ljudi koji upravljaju rektoratom? Isti oni koje Đokić drži tu od decembra 2024. godine kada je zadnji put ušao u kancelariju i obavljao posao koji treba da obavlja, a postavlja se pitanje da li je i do tada išta radio, osim što u kontinuitetu ruši svoju državu. Verovatno je preče voditi ličnu kampanju promocije i traženje podrške za mesto na tzv. studentskoj listi širom Evropskih zemalja, a ponajviše u Nemačkoj, nego baviti se poslom za koji je plaćen i za koji mu je država dala platu - poručila je ona i dodala: