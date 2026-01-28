Slušaj vest

Saborna crkva Presvete Bogorodice u Zenici, kao i zemljište oko hrama, nedavno su upisani kao "svojina države", saopštio je Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH. Oni upozoravaju da se radi o još jednom udaru na imovinu Srpske pravoslavne crkve (SPC) u FBiH.

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon kaže da taj čin predstavlja sistemsku diskriminaciju Srba u Bosni i Hercegovini.

- I sve je više dokaza za to! Nedavno sam ukazao na slučaj otetog pravoslavnog groblja i kapele u Mostaru a danas imamo primer otimanja cele jedne crkve u Zenici stare više od 140 godina koja je pritom nacionalni spomenik BiH - kaže Gujon u objavi na "Iksu".

- U praksi to znači da se pravo vlasništva Srba, bilo da je reč o privatnoj ili verskoj imovini, stavlja pod sumnjiv proces "harmonizacije zemljišnih knjiga" nakon kojeg se imovina koja je bila u srpskom vlasništvu prepisuje na državu BiH. Ovo nije nikakva "slučajnost", ovo je obrazac: isti zakon, ista praksa, isti ishod protiv srpske zajednice - zaključio je Gujon.