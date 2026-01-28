Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u petak, 30. januara u 18 časova održati prvi TikTok lajv, tokom kojeg će odgovarati na pitanja građana i komentarisati viralne teme
"SPREMITE PITANJA!" EKSKLUZIVNO! Predsednik Vučić PRVI put u TikTok lajvu: "Komentarisaćemo i pričati o viralnim čudima!" - EVO I KADA! (VIDEO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas i za petak, 30. januar najavio TikTok lajv u 18 časova.
- Spremite pitanja - naveo je predsednik i dodao:
- Drage narode, u petak u 18 časova, 30. januara prvi put uživo sa vama na TikToku. Komentarisaćemo razna čuda, evo ja sebe snimam, pa zato mi sve izmakne, nije ni važno. Tako to izgleda kad se bavim stvarima koje baš ne umem, ali hoću da razgovaram sa vama i hoću da komentarišem stvari koje su viralne. I onda ne znam šta još da kažem. Vidimo se u petak u 18 časova, 30 januara TikTok.
