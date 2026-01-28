Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je sa ministrom Republike Maldivi.

"Imala sam otvoren i sadržajan razgovor sa ministrom Republike Maldivi o izazovima koje donose ubrzana digitalizacija i promene na globalnom tržištu rada.

Zajedno smo razmotrili mogućnosti za razvoj bliže saradnje i razmenu iskustava u pitanjima od zajedničkog interesa.

Ministar mi je predstavio njihov plan da do kraja ove decenije nezaposlenost svedu na nula odsto.

Iskoristila sam priliku da još jednom zahvalim Maldivima na podršci teritorijalnom integritetu naše države.