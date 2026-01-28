MINISTARKA STAMENKOVSKI SA MINISTROM MALDIVA: Otvoren i sadržajan razgovor o izazovima koje donose ubrzana digitalizacija i promene na globalnom tržištu rada
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je sa ministrom Republike Maldivi.
"Imala sam otvoren i sadržajan razgovor sa ministrom Republike Maldivi o izazovima koje donose ubrzana digitalizacija i promene na globalnom tržištu rada.
Zajedno smo razmotrili mogućnosti za razvoj bliže saradnje i razmenu iskustava u pitanjima od zajedničkog interesa.
Ministar mi je predstavio njihov plan da do kraja ove decenije nezaposlenost svedu na nula odsto.
Iskoristila sam priliku da još jednom zahvalim Maldivima na podršci teritorijalnom integritetu naše države.
Srbija je uvek spremna za razgovor, saradnju i partnerstvo koje donosi stvarne rezultate. Sa Maldivima delimo istu ideju – svet slobodnih i ravnopravnih država, zasnovan na poštovanju međunarodnog prava, mira i međusobnog uvažavanja", navela je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski na Instagramu.