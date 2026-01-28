Slušaj vest

Na sudijskim izborima za članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija, kako nezvanično saznajemo, ubedljivo su poraženi kandidati Društva sudija Srbije i neformalnog udruženja "Odbranimo struku".

Prema preliminarnim rezultatima glasanja, najveći broj glasova ispred osnovnih sudova osvojila je Jelena Gajić iz Udruženja sudija i tužilaca Srbije, inače sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu.

Najveći broj glasova ispred višh sudova, kako saznajemo, nosi neutralni kandidat, sudija Višeg suda u Beogradu Bojana Čogurić.

Takođe, kako saznajemo, sudija Nataša Milenković prednjači po broju glasova na nivou prekršajnih sudova.

U toku je brojanje glasova za zvanične rezultate.

Pored njih izbor se sprovodi i za članove VSS ispred privrednih i prekršanjih sudova i Vrhovnog suda.

Kurir.rs

