Ponovo ustaški dernek! Hrvatska rukometna reprezentacija proslavila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva nakon utakmice protiv Mađarske, koju su rukometaši dobili rezultatom 27:25, uz pesmu "Bjeli golubovi" u kojoj se spominje ustaška krilatica "za dom spremni", a koja je posvećena ustašama ubijenim kod Blajburga.

Slavlje je najpre krenulo na tribinama, ali ubrzo su se na društvenim mrežama pojavili i snimci iz svlačionice.

Nakon što je prvi snimak proslave objavio Marko Perković Tompson, usledio je i novi video koji je na svom Fejsbuk profilu podelio poslanik Miro Bulj. Rukometaši su nakon pesme "Ako ne znaš šta je bilo" zapevali još jednu Tompsonovu pesmu - "Bijele golubove".

- Evo zašto su uspešni! Zato jer nisu uškopljeni i jer su Hrvatine. A bili su ZA DOM, bili samo za to - napisao je Bulj uz video.

Ustaško divljanje je predvodio David Mandić, koji je u jednom trenutku čak bacio limenku na pod.

Tekst pesme "Bijeli golubovi" glasi ovako:

Bijeli križ opomenu šalje

Putniče, stani, ni koraka dalje

Ovdje je palo golubova jato

A bili su za dom, bili samo za to

Pomoli se, onda dalje kreni

Na ovom su mjestu pali golubovi bijeli

S ognjem pakla tu su se sreli

Ostala su polomljena krila

A bili su za dom spremni

Bijeli križ opomenu šalje

Putniče, stani, ni koraka dalje

Ovdje je palo golubova jato

A bili su za dom, bili samo za to

Pomoli se, onda dalje kreni

Na ovom su mjestu pali golubovi bijeli

S ognjem pakla tu su se sreli

Ostala su polomljena krila

A bili su za dom spremni

Video koji je Tompson objavio pogledajte u nastavku.

Ove scene svedoče o tome da svaki sledeći put sve manje sakrivaju za šta su i šta im je ideologija. Odaju počast i slave ljude koji su napravili Jasenovac, koji su ubijali Srbe gde god su stigli - i u Jadovnu, Prebilovcima, Pagu... Slave one koji su držali logore za srpsku decu i utrkivali se ko će na monstruozniji način da ih ubija!

Takođe podsećamo da je nedavno u jednom kafiću u Splitu izvedena je ustaška pesma "Jasenovac i Gradiška Stara".