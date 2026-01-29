SRAMNO, NOVI USTAŠKI DERNEK! Hrvatski rukometaši slavili pobedu uz skandalozne stihove: "A bili su za dom spremni" (VIDEO)
Ponovo ustaški dernek! Hrvatska rukometna reprezentacija proslavila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva nakon utakmice protiv Mađarske, koju su rukometaši dobili rezultatom 27:25, uz pesmu "Bjeli golubovi" u kojoj se spominje ustaška krilatica "za dom spremni", a koja je posvećena ustašama ubijenim kod Blajburga.
Slavlje je najpre krenulo na tribinama, ali ubrzo su se na društvenim mrežama pojavili i snimci iz svlačionice.
Nakon što je prvi snimak proslave objavio Marko Perković Tompson, usledio je i novi video koji je na svom Fejsbuk profilu podelio poslanik Miro Bulj. Rukometaši su nakon pesme "Ako ne znaš šta je bilo" zapevali još jednu Tompsonovu pesmu - "Bijele golubove".
- Evo zašto su uspešni! Zato jer nisu uškopljeni i jer su Hrvatine. A bili su ZA DOM, bili samo za to - napisao je Bulj uz video.
Ustaško divljanje je predvodio David Mandić, koji je u jednom trenutku čak bacio limenku na pod.
Tekst pesme "Bijeli golubovi" glasi ovako:
Bijeli križ opomenu šalje
Putniče, stani, ni koraka dalje
Ovdje je palo golubova jato
A bili su za dom, bili samo za to
Pomoli se, onda dalje kreni
Na ovom su mjestu pali golubovi bijeli
S ognjem pakla tu su se sreli
Ostala su polomljena krila
A bili su za dom spremni
Bijeli križ opomenu šalje
Putniče, stani, ni koraka dalje
Ovdje je palo golubova jato
A bili su za dom, bili samo za to
Pomoli se, onda dalje kreni
Na ovom su mjestu pali golubovi bijeli
S ognjem pakla tu su se sreli
Ostala su polomljena krila
A bili su za dom spremni
Video koji je Tompson objavio pogledajte u nastavku.
Ove scene svedoče o tome da svaki sledeći put sve manje sakrivaju za šta su i šta im je ideologija. Odaju počast i slave ljude koji su napravili Jasenovac, koji su ubijali Srbe gde god su stigli - i u Jadovnu, Prebilovcima, Pagu... Slave one koji su držali logore za srpsku decu i utrkivali se ko će na monstruozniji način da ih ubija!
Podsetimo, Tompson je nedavno održao koncerte u Splitu, a tom prilikom se mogao čuti ustaški poklič "za dom spremni".
Takođe podsećamo da je nedavno u jednom kafiću u Splitu izvedena je ustaška pesma "Jasenovac i Gradiška Stara".
Gosti kafića, mahom mladi ljudi pevali su i skakali uz pesmu. Inače, i Tompson je tu pesmu izvodio na početku karijere, a pomenuti "Maks" iz pesme je Vjekoslav Luburić, ustaški oficir i zapovednik sistema koncentracionih logora među kojima je najveći koncentracioni logor Jasenovac.