Rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić ističe se kao kandidat takozvane studentske liste, piše blokaderski tabloid Danas!

Nakon višemesečnog pisanja Kurira o političkom cilju rektora Đokića, sada su u blokaderski mediji potvrdili naše navode, tačnije Danas, koji na naslovnoj strani današnjeg štampanog izdanja donosi priču pod naslovom "Rektor će možda 'na crtu' Vučiću".

Đokić se pod stare dane strastveno opredelio za politiku, a mogućnost za uspeh prepoznao je u studentskoj listi, te je bio govornik na blokaderskom skupu pre dva dana, 27. januara, ispred Rektorata.

"Govor profesora Đokića na studentskom skupu otvara pitanje njegovog političkog angažovanja. Đokić je ime za koje deo upućene javnosti pretpostavlja da će biti ličnost koja će prva i najvažnija izaći na crtu Vučiću", piše Danas.

Svoje tvrdnje potkrepljuje izjavama sagovornika, poput direktora Centra za praktičnu politiku Dragana Popovića koji je rekao da je "rektor očigledno prelomio da uđe u politički život", dok je urednik portala "Mašina" Marko Miletić pomalo skeptičan po pitanju Đokićevog uspeha.

On kaže da će rektor "imati snagu da sporovodi te politike u zavisnosti od toga koliko sam studenski pokret zadrži snagu".

Kurira je od početka blokada fakulteta pisao o ulozi rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića u urušavanju visokog obrazovanja u Srbiji, ali i njegovoj motivaciji da studentski bunt s početka blokada kanališe ka osvajanju poluga vlasti i za sebe obezbedi lukrativne pozicije.