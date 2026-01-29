Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na tekst dnevnog lista "Danas" pod naslovom "Rektor će možda 'na crtu' Vučiću", ističući da su mediji Dragana Šolaka "potvrdili ono što svi znamo već duže od godinu dana – Vladan Đokić ima ambicije da postane predsednik Srbije ili predsednik Vlade Srbije".

- Moguće da ima ambicije i da postane košarkaški trener deci, pošto ne znamo na koju i kakvu crtu izlazi Vučiću, ali to je malo verovatno, jer kažu da ga zanima politika, a obrazovanje mladih ga, više nego očigledno, u principu uopšte ne zanima. I sada kada je to tako i javno objavljeno od strane tajkunsko-blokaderskih medija, kada će rektor Đokić podneti ostavku na svoju rektorsku funkciju? Pod jedan, ne ide da više zloupotrebljava državni univerzitet, koji plaćaju svi građani Srbije, a zarad svojih političkih ambicija. Pod dva, u svoju kancelariju nije ušao oko godinu dana, tako da je od svog posla svakako davno odustao - napisala je Brnabić na Iksu.

Niko u Srbiji više ne zna ni da li postoji Rektorat Univerziteta u Beogradu, a ni za šta se tačno koristi kapetan Mišino zdanje – hostel, disko, stan na dan, izborni štab, blokaderski gradski odbor, možda call centar blokaderske liste, upitala je predsednica Skupštine.