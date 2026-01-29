Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u današnjem obraćanju javnosti osvrnuo se na pisanje dnevnog lista "Danas", koji je konstatovao da će rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić "možda na crtu Vučiću".

- A što se tiče stajanja na crtu, ja više ne mogu da se kandidujem za predsednika, bio sam dva mandata i ne nameravam da zbog toga menjam Ustav - rekao je Vučić i dodao:

- Ja ne mogu tim junacima da stanem na crtu, voleo bih da mogu a ne mogu, a gospodin Đokić je izuzetan kandidat, a oni su favoriti. Oni će da pobede a mi ćemo da se borimo da ne pobede jer smatramo da bi uništili Srbiju.

