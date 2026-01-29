Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučićizjavio je danas u Domu garde na Topčideru, gde je prisustvovao referisanju o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025. godinu, da je veoma zadovoljan rezultatima vojske, ali i da su veoma zabrinuti zbog formiranja vojnih saveza u našem okruženju protiv Srbije, zbog čega su drastično uvećani odbrambeni kapaciteti naše zemlje.

- Veoma smo zabrinuti zbog formiranja vojnih saveza u našem okruženju protiv Srbije i u skladu sa tim se ponašamo odgovorno, ozbiljno, ne provocirajući bilo koga, ali želeći da odvratimo svakoga ko bi izvršio agresiju na našu zemlju. Drastično i dramatično su uvećani naši odbrambeni kapaciteti i ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. I u godinama koje dolaze, pogotovo, biće svi drugi sistemi, u svim drugim vidovima naše vojske i rodovima vojske, svakako - rekao je Vučić novinarima posle sastanka.

On je istakao da je veoma zadovoljan rezultatima koje Vojska Srbije postiže.

- Da bi građani Srbije znali, čini mi se da će po ovim brojevima sve da razumeju - imamo rekordna izdvajanja, negde oko 2,65 odsto BDP-a za sistem odbrane i bezbednosti, čak i nešto više, ali ne na najdirektniji način, ali od tog velikog novca, ono što je najzanimljivije, čak 54,1 odsto su investicije - naveo je Vučić.

Dodao je da su svega 32,5 odsto personalni rashodi i ostali operativni rashodi.

1/9 Vidi galeriju Vučić u Domu garde na Topčideru Foto: Marko Karović

- Mislim da to dovoljno govori kolika su naša ulaganja u armiju, jer važno je da sačuvamo mir, a da sačuvamo mir možemo samo odvraćanjem nekih od potencijalnog napada na našu zemlju - naglasio je Vučić.

Kada je reč o ratnim materijalnim rezervama, istakao je da su one na visokom nivou popunjenosti, a negde čak i na 106 ili 140 odsto, kao što je slučaj za gorivo, gde imamo 42.500 tona.

- Što se tiče obuće, odeće, 106 odsto nivoa popune ratnih materijalnih rezervi hrane. Kada kažem 100 odsto, uvek smo spremni, 60 dana možemo bez i jednog kilograma hleba da neko proizvede. Imamo dovoljno hrane za kompletno trupne i vantrupne snage - naveo je Vučić.

Ukazao je da se uvek na godišnjem nivou gledaju operativno-borbene i sve druge sposobnosti, stanje ratnih materijalnih rezervi, od obuće i uniformi do ubojnih sredstava.

- Analiziramo koje nam je oružje i oruđe potrebno u narednom periodu, sagledavamo bezbednosnu situaciju u zemlji, okruženju, regionu - naveo je Vučić.

Predsednik je dodao da su tokom današnjeg referisanja pozitivno ocenili vojnu paradu održanu u septembru 2025. godine i da je pozitivno ocenjena ozbiljnost i odgovornost pripadnika Vojske Srbije u prethodnoj godini.

- Dogovarali smo dalje povećanje broja pripadnika specijalnih jedinica i nekih drugih jedinica. Biće i novoformiranih jedinica, ali o tome kada dođe vreme - kazao je Vučić.