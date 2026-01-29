Slušaj vest

- A što se tiče stajanja na crtu, ja više ne mogu da se kandidujem za predsednika, bio sam dva mandata i ne nameravam da zbog toga menjam Ustav, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja novinara posle sastanka održanog u Domu garde na Topčideru čija je tema bila referisanje o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije u 2025. godini.

On je posle obraćanja tokom kog je govorio o temama sastanka vezanim za stanje u Vojsci Srbije, ulaganjima u oružane snage i početku služenja obaveznog vojnog roka, odgovarao i na pitanja novinara te se osvrnuo i na "izlaženje na crtu" i "kandidaturu rektora BU Đokića".

- Ja ne mogu tim junacima da stanem na crtu. Voleo bih da mogu a ne mogu, a gospodin Đokić je izuzetan kandidat i oni su favoriti, oni će da pobede a mi ćemo da se borimo da ne pobede jer smatramo da bi uništili Srbiju.

 Kurir.rs

Ne propustitePolitikaVUČIĆ SA TOPČIDERA: Zabrinut sam zbog vojnih saveza u regionu, govorili smo i o vojnom roku od 75 dana, uskoro odluke da li krećemo od decembra ili marta
Aleksandar Vučić.jpg
PolitikaVUČIĆ O MOGUĆOJ KANDIDATURI REKTORA ĐOKIĆA: Mi ćemo da se borimo da ne pobede jer smatramo da bi uništili Srbiju
Dom garde (8).jpeg
PolitikaPRELOMIO: REKTOR ĆE SE KANDIDOVATI NA IZBORIMA! Tabloid Danas potvrdio ono što je Kurir mesecima pisao: Đokić ulazi u političku arenu!
Rektor Vladan Đokić.jpg
Politika"DRASTIČNO I DRAMATIČNO SU UVEĆANI NAŠI ODBRAMBENI KAPACITETI" Vučić: Veoma smo zabrinuti zbog formiranja vojnih saveza u okruženju protiv Srbije
Dom garde (1).jpeg
Politika"SPREMITE PITANJA!" EKSKLUZIVNO! Predsednik Vučić PRVI put u TikTok lajvu: "Komentarisaćemo i pričati o viralnim čudima!" - EVO I KADA! (VIDEO)
Untitled-1.jpg